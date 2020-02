Avec l’accumulation de défaites, la frustration monte chez Karl-Anthony Towns

27 novembre 2019. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Karl-Anthony Towns n’a plus gagné avec les Wolves depuis cette date. L’intérieur avait connu une série de sept défaites de suite avec son équipe avant d’être bloqué à l’infirmerie pendant un mois.

Depuis son retour ? Toujours pas de victoire, et une dixième défaite de suite pour son équipe avec lui, cette nuit face aux modestes Hawks, la 1″e de suite pour les Wolves au total. « Je perds depuis longtemps, » peut-il constater, lucide. « Je n’en veux plus de cette merde. Donc chaque possession compte. Évidemment, vous voyez que beaucoup de choses me font perdre patience. Il n’y pas d’excuse. On doit y arriver. »

Outre les défaites qui s’accumulent, Karl-Anthony Towns a été marqué par les récents échanges dans lesquels sa franchise a été impliquée. Dans le transfert de taille impliquant Clint Capela, les Wolves ont en effet perdu Robert Covington, l’un des plus réguliers et solides soldats de l’équipe.

« Ça a été difficile, j’ai déjà employé ce mot et je vais le faire à nouveau, » livre KAT. « J’ai connu tellement de changements ici. J’en deviens presque insensible. Évidemment, certains échanges affectent plus que d’autres. Celui de Zach (LaVine) a fait très mal, celui de Cov n’est pas loin. Je n’ai pas beaucoup dormi ces dernières 24 heures. »

The Athletic imagine que sa frustration est également liée au fait que les Wolves ne parviennent pas à mettre la main sur son grand copain D’Angelo Russell. Et que, dans tous les cas, la perspective de progrès de l’équipe semble clairement compromise à court terme.

Même si Minnesota enregistre tout de même les arrivées de Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Jarred Vanderbilt et Evan Turner. Tout en perdant Shabazz Napier, Noah Vonleh et Keita Bates-Diop.

« Ces gars occupaient une place importante dans le vestiaire et ça change beaucoup de choses pour nous de tous les perdre, » poursuit ainsi Karl-Anthony Towns. « Ça change l’ambiance ici parce qu’on perd quatre gars formidables, quatre gars sur lesquels on comptait pour leur énergie. »