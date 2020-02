[Stats & Highlights] Le Thunder grimpe, les Cavaliers et les Wolves coulent encore

Avec sa victoire contre les Cavaliers, le Thunder continue sa bonne saison, prend la sixième place à l’Ouest à Dallas, et se rapproche du Jazz, qui est en pleine dégringolade depuis quelques jours.

La dégringolade, les Cavaliers et les Wolves connaissent. Les premiers ont perdu 12 matches sur 13, les seconds sont carrément sur 13 défaites d’affilée. Cela a profité aux Hawks, qui tentent de se relancer avant les arrivées de Clint Capela et Dewayne Dedmon.

Les Pistons, eux aussi dans le doute avant la soirée de ce jeudi et la fin des transferts, ont réussi à repousser les Suns.

Toronto -Indiana

Brooklyn – Golden State

Boston – Orlando

Dallas – Memphis

Utah – Denver

Los Angeles Clippers – Miami

Detroit – Phoenix : 116-108

S’il est encore incertain sur son avenir, Andre Drummond n’aura pas conclu son aventure à Detroit sur une fausse note. Le pivot a rendu une copie de 31 points et 19 rebonds face à Phoenix.

Même si les Suns ont baissé de rythme en deuxième mi-temps, particulièrement Ricky Rubio, ils étaient revenus à un point en dernier quart-temps. Mais les Pistons, notamment parce que leur banc a été bon, ont fait la différence, avec un 9-2.

Pistons / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Snell 35 3/10 1/3 0/0 0 2 2 3 1 1 0 0 7 6 S. Doumbouya 16 2/4 1/2 0/0 0 2 2 1 3 1 0 0 5 7 A. Drummond 38 14/19 0/0 3/5 7 12 19 4 1 3 2 0 31 48 R. Jackson 34 10/24 5/9 0/0 1 4 5 9 1 1 2 0 25 24 B. Brown 33 3/8 0/2 3/4 1 0 1 7 3 1 1 1 9 12 C. Wood 32 7/14 1/3 6/7 3 5 8 1 1 1 1 0 21 22 T. Maker 10 0/1 0/0 0/0 2 1 3 2 1 0 0 0 0 4 L. King 5 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 J. Bone 7 0/3 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 -1 L. Galloway 30 6/10 3/6 0/0 0 1 1 3 2 1 0 1 15 17 Total 46/95 12/28 12/16 14 28 42 31 15 9 6 2 116 Suns / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Oubre Jr. 42 11/19 5/9 3/3 2 3 5 2 3 0 0 0 30 29 M. Bridges 42 5/9 3/6 0/0 1 5 6 4 4 0 3 1 13 17 D. Ayton 41 12/18 0/0 2/4 3 9 12 4 3 0 3 4 26 35 R. Rubio 35 1/5 0/1 2/2 0 1 1 11 3 4 5 0 4 11 D. Booker 42 8/16 2/6 4/5 0 4 4 7 3 0 3 0 22 21 C. Diallo 13 3/5 0/0 1/1 1 6 7 0 2 0 1 0 7 11 E. Okobo 13 1/2 1/1 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 3 5 J. Carter 11 1/3 1/3 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 Total 42/77 12/26 12/15 7 30 37 29 21 4 15 5 108

Minnesota – Atlanta : 120-127

Les Hawks attendent toujours le renfort de Clint Capela alors que les Wolves déplorent le départ de Robert Covington. Mais avec ou sans lui, Minnesota est dans le dur, vraiment, et s’incline pour la 13e fois de suite.

Le duo Trae Young (38 points, 11 passes) – John Collins (27 points, 12 rebonds) a dominé et les Hawks ont toujours conservé un avantage construit après un 14-4 en fin de premier quart-temps. L’écart est monté jusqu’à 21 points. En fin de rencontre, les Wolves reviendront à cinq points, mais avec un panier primé de Vince Carter, Atlanta a validé sa victoire méritée.

Timberwolves / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Martin 22 3/7 1/3 2/2 0 4 4 0 2 2 1 1 9 11 K. Towns 38 7/15 2/6 5/6 3 8 11 1 3 2 4 1 21 23 A. Wiggins 36 9/20 3/8 4/6 1 6 7 3 2 2 4 1 25 21 J. Okogie 37 8/11 0/3 7/8 0 0 0 1 3 3 2 1 23 22 J. Culver 30 3/9 0/3 1/3 0 1 1 3 1 1 1 1 7 4 G. Dieng 10 2/3 0/1 0/1 2 2 4 1 0 0 2 0 4 5 N. Reid 13 4/6 2/3 0/0 0 2 2 0 5 0 1 2 10 11 J. McLaughlin 31 7/15 1/6 0/0 0 1 1 7 1 3 0 0 15 18 A. Crabbe 13 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 J. Nowell 10 1/3 0/1 2/2 0 2 2 2 3 0 0 0 4 6 Total 45/91 9/35 21/28 6 27 33 18 21 13 16 7 120 Hawks / 127 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Collins 41 11/19 2/5 3/4 3 9 12 2 3 0 3 1 27 30 D. Hunter 30 4/7 2/3 2/2 1 4 5 2 3 1 4 1 12 14 D. Jones 24 6/7 0/0 2/2 2 6 8 2 4 2 2 1 14 24 T. Young 37 10/23 6/13 12/13 0 4 4 11 3 1 3 0 38 37 K. Huerter 37 5/10 1/4 0/0 0 4 4 3 1 0 0 0 11 13 B. Fernando 7 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 B. Goodwin 20 3/8 1/4 2/2 1 7 8 0 1 0 1 0 9 11 V. Carter 16 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 1 T. Graham 8 0/1 0/1 0/0 0 3 3 1 2 0 1 0 0 2 J. Teague 19 1/3 0/0 7/7 0 0 0 2 4 1 2 1 9 9 Total 43/82 13/32 28/30 7 37 44 23 22 7 19 4 127

Oklahoma City – Cleveland : 109-103

Encore une fois, les Cavaliers ont manqué une marche, la plus importante, celle de la fin, pour briser leur série négative, qui n’en finit pas. Cleveland était devant en troisième quart-temps, avant d’égaliser à 95 partout.

Puis, Dennis Schroder, en 43 secondes seulement, a marqué 6 points dans le « money time » et le Thunder a ainsi mis la main sur la partie. De leur côté, les Cavaliers, via Kevin Love et Collin Sexton, ont perdu des ballons à un moment capital.