Les Nets explosent de très faibles Warriors : + 41 !

D’Angelo Russell reçoit des acclamations de la foule pour son retour à Brooklyn, et il commence par… prendre tous les ticket shoots. Mais les Nets entrent rapidement dans leur match, et Joe Harris punit de loin. La défense locale est exemplaire, et les Warriors bafouillent leur basket, ce qui déplaît à Draymond Green (13-2).

Les visiteurs sont en complète panne sèche en attaque, et les Nets déroulent comme à la parade. Russell met quelques points après avoir arrosé sans succès lors des minutes initiales, et Green, fidèle à lui-même, se défoule sur le corps arbitral. Joe Harris est en feu, avec déjà 13 points au compteur, mais son équipe commence à se reposer sur ses lauriers, et les Californiens se réveillent tranquillement. Wilson Chandler décide de mettre le bleu de chauffe, et les locaux ont déjà une belle marge de manœuvre malgré un panier au buzzer de Kevon Looney (40-25).

Une lente et longue agonie

Brooklyn poursuit sa marche en avant, avec une superbe seconde unité qui garde un rythme élevé. DeAndre Jordan prend de la place dans la raquette ce qui punit le pauvre Marquese Chriss qui ne voit pas le jour, et Caris LeVert se promène en attaque, pas vraiment serré de près par Alec Burks, en partance pour Philadelphie. Les Warriors prennent un 14-6, et Steve Kerr prend un arrêt de jeu pour regrouper ses hommes (54-31).

Les visiteurs tentent de revenir d’une manière ou d’une autre sur les rails, mais la médiocrité des joueurs de San Francisco en attaque est assez affligeante. Les partenaires de Spencer Dinwiddie n’ont même pas à forcer leur talent pour avoir la main sur les débats, et Green semble frustré par le cours du match. Les locaux sont en confiance, et Kenny Atkinson parle beaucoup à ses protégés pour ne pas qu’ils perdent leur concentration. À la pause, les Nets sont en « mode contrôle » face à de faibles Warriors (68-47).

Les Warriors sans défense… et sans envie

La seconde période démarre sur la même dynamique que la fin de la première, avec une équipe des Warriors dans le dur et des Nets en roue libre. Les anciens champions NBA sont en perdition, et les locaux, mené par un duo Taurean Prince – Caris LeVert en forme, continuent de creuser l’écart. L’ancien ailier des Hawks est une nouvelle fois solide au poste 4, et son équipe prend le large (80-49). Le collectif de Brooklyn est parfaitement rodé, et Coach Atkinson demande à ses joueurs d’impliquer un peu plus Garrett Temple en attaque. Le résultat est payant, et l’arrière réputé pour ses qualités défensives ajuste la mire, et se montre très intelligent dans ses choix de tirs. Les visiteurs ne peuvent qu’observer les dégâts, et essayent de conserver un semblant d’implication dans une soirée cauchemar (95-64).

Le match plié, Kenny Atkinson ouvre son banc avec les troisièmes couteaux Chris Chiozza et Dzanan Musa, et le match se transforme en un scrimmage exhibition de G-League.

Les joueurs les moins utilisés peuvent se dégourdir les jambes, et le banc des Nets encourage les siens, démontrant une belle entente dans le groupe. Rodions Kurucs montre les muscles sur Chriss, tandis que les travées du Barclays Center sont déjà bien dégarnies. Stephen Curry peut sourire sur le banc, il sait très bien que des meilleurs jours sont à venir pour lui et ses compères. En attendant, c’est une très, très lourde défaite : 129-88 !