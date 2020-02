Les Raptors arrachent leur 12e victoire de suite après une fin de match de folie !

Comme on pouvait s’y attendre, les défenses sont en place d’entrée de jeu. Après six minutes, le score n’est que de 9-9. Kyle Lowry est en jambes et fait des misères à la défense adverse. Dans son sillage, Toronto passe un 10-2 aux Pacers. Les bancs s’ouvrent et les Raptors font fructifier leur avance. Les hommes de Nate McMillan tentent de s’accrocher mais se retrouvent tout de même menés après un quart-temps (30-20). Intenable, Kyle Lowry totalise déjà 9 points, 3 rebonds et 3 passes décisives.

Le banc des Pacers prend feu

À la reprise, Doug McDermott décide de prendre le contrôle des opérations. L’ancienne vedette de Creighton inscrit 10 points en trois minutes et remet son équipe à hauteur (32-32). Les deux All-Stars de Toronto au repos, le jeu des champions en titre s’est immédiatement déréglé.

Et les Pacers ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Après McDermott, c’est Justin Holiday qui prend feu. L’ailier inscrit quatre tirs à 3-points d’affilée, forçant Nick Nurse à prendre un temps-mort entre temps (47-39). Le momentum a changé, la défense et les remplaçants des Raptors sont dépassés. Ils sont incapables d’inverser la tendance et courent logiquement après le score à la mi-temps (62-48).

Terence Davis, le facteur X

Au retour des vestiaires, les Pacers continuent sur leur lancée et récitent leur basket. La balle circule bien, l’écart grimpe et les Raptors ne réussissent pas à lancer un run (71-54). Jusqu’à ce que Terence Davis n’entre en jeu. Le rookie non-drafté est omniprésent et ramène son équipe à moins de dix points après un tir primé (75-67). Le temps mort d’Indiana ne brise pas la belle dynamique des « Dinos » qui reviennent à une possession, avant qu’Holiday (encore lui) ne trouve la faille de loin. La rencontre s’emballe et Domantas Sabonis remet finalement les Canadiens à deux possessions, à douze minutes du terme (86-82).

Alors que les Raptors étaient revenus à un point dès le début du dernier acte, Doug McDermott remet le nez à la fenêtre et plante deux tirs primés coup sur coup. Sabonis l’imite dans la foulée et l’écart se creuse une fois de plus (97-87). Le moindre rapproché de Toronto est annihilé par un 3-points d’un joueur des Pacers. Mais un dunk rageur de Pascal Siakam ramène les locaux tout près (105-103).

Fin de match complètement folle

Problème : Justin Holiday, Victor Oladipo puis Malcolm Brogdon inscrivent un panier l’un après l’autre, sans que personne ne réponde en face (114-103). Et alors que l’on pensait la rencontre pliée, le cœur du champion bat à nouveau.

D’un and-one puis d’un layup, Pascal Siakam relance ses troupes. Et c’est Kyle Lowry qui score à 3-points juste après. « Spicy P » rate ensuite un lancer-franc mais profite de la perte de balle de Brogdon pour marquer en transition. La (nouvelle) bonne défense des Canadiens va leur permettre d’avoir un shoot pour passer devant. Et, cette fois-ci, ils ne tremblent pas puisque c’est Serge Ibaka qui convertit sa tentative derrière l’arc. Les Pacers auront bien l’occasion de l’emporter, mais Victor Oladipo ratera son dernier tir. Victoire de Toronto (119-118). Quel match ! Et dire que les deux équipes se rejouent après-demain, mais dans l’Indiana cette fois-ci…

Menés 116-105 à trois minutes de la fin, les hommes de Nick Nurse reviennent de nulle part. Ils s’en sont sortis grâce à une défense imperméable et des paniers décisifs de Kyle Lowry (32 points, 8 rebonds, 10 passes), Serge Ibaka (30 points, 7 rebonds) et Pascal Siakam (25 points, 9 rebonds, 5 passes, 3 interceptions).

Les Pacers pourront nourrir de nombreux regrets, eux qui n’auront jamais su tuer le match dans le clutch. Malcolm Brogdon (24 points) termine meilleur marqueur de son équipe tandis que le duo Justin Holiday – Doug McDermott apporte 41 points (et 10 tirs à 3-points) en sortie de banc. À noter le 3e triple-double de Domantas Sabonis cette saison (15 points, 11 rebonds, 10 passes).