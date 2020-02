Celtics – Magic : encore du grand Jayson Tatum !

D’entrée de jeu, Evan Fournier et Nikola Vucevic assument leurs rôles de leaders mais Jayson Tatum leur répond, et il confirme qu’il a clairement franchi un cap dans le leadership et dans le volume de jeu. En l’absence de Kemba Walker et de Marcus Smart, c’est lui qui tient la baraque (17-17). Lorsqu’il sort pour souffler, c’est son alter ego Jaylen Brown qui prend le relais et qui permet à Boston de terminer ce 1er acte en tête (32-24). Pour l’instant, le spectacle n’est pas au rendez-vous.

Les deux coachs ouvrent leurs bancs et Orlando arrive à refaire son retard, Mo Bamba sous le cercle montre sa présence et ramène son équipe à -4 (42-38). Son équipe en difficulté, Brad Stevens remet son 5 majeur afin de bien terminer la mi-temps. Malgré les encouragements du TD Garden et les actions de grande classe de Tatum, Orlando s’affirme et fait mieux que résister. Aaron Gordon est en grande forme et ses dunks ou ses tirs lointains permettent au Magic de n’être mené que d’un point à la pause (57-56).

Rassuré par ses 24 premières minutes, Orlando s’affirme au retour des vestiaires. Fournier prend le ballon en main pour scorer ou créer du jeu pour ses coéquipiers et le Magic passe devant (65-63). Vucevic est trouvé près du cercle afin de montrer tout son talent offensif. Les Celtics voulaient prendre le large, et au contraire c’est eux qui courent après le score.

Vincent Poirier réveille les Celtics

Appelé à la rescousse, Vincent Poirier montre qu’il peut et qu’il doit être un élément essentiel au collectif des verts. Il a la capacité de changer sur les écrans et surtout il sait scorer en attaque. Le Français marque cinq points de suite et Boston repasse devant (76-72). Orlando marque le pas et Tatum score au buzzer pour donner sept points d’avance avant le dernier quart-temps (87-80).

Terrence Ross et Fournier insistent, mais les fans des Celtics savent qu’il est l’heure de monter le volume. Ils en ont l’occasion sur ce dunk énorme de Jaylen Brown, bien trouvé par Tatum. Ce dernier prend carrément le match à son compte avec un tir à mi-distance et un 3-points. L’ailier All Star a mis K.O. le Magic, et Gordon Hayward vient l’épauler pour conclure le match. Le Magic a montré de belles choses mais Boston, sans trois joueurs majeurs, s’impose 116-100 pour rester sur le podium de la conférence Est.