À sept, Denver pousse Utah vers une cinquième défaite de rang !

À la veille de la « trade deadline » et avec plusieurs blessés, les Nuggets se présentent en back-to-back à Utah sans Mason Plumlee, Paul Millsap, Michael Porter Jr, Will Barton et Jerami Grant. Le Jazz saute alors à la gorge de leur adversaire pour prendre le match en main.

Mike Conley donne le ton

Agressif, Mike Conley (21 points, 8 rebonds, 5 passes) marque dix points dans ce premier quart-temps et dans son sillage, Utah enfile sept de leurs treize tentatives de loin. Ils comptent jusqu’à 11 points d’avance mais Nikola Jokic, Jamal Murray, et Monte Morris gardent Denver en embuscade (32-25).

Le Joker prend alors les choses en mains. Il alterne entre distribution de caviars depuis le poste haut, rebond offensif, et tir à mi-distance pour lancer un 12-4 qui donne l’avantage à son équipe (37-36).

Un temps mort de Quin Snyder remet alors le Jazz à l’endroit. Leur défense hausse le ton, la balle bouge, et quatre tirs longue distance de Bogdanovic, Mitchell et O’Neale les remet à +8 (52-44). Jamal Murray se montre de nouveau à son avantage mais le Jazz finit fort la mi-temps (57-49).

Jokic et Murray seuls contre tous

Le duo Jokic – Murray revient sur le terrain avec la même réussite mais Mike Conley débute la deuxième mi-temps en enchainant les passes décisives millimétrées avant de marquer huit points de suite pour mettre Utah à +15 (71-56) ! Les Nuggets refusent toutefois de baisser les bras. Jamal Murray appuie sur l’accélérateur, Nikola Jokic lui emboite le pas, et les deux compères permettent à Denver d’infliger un 16-4 au Jazz lors des six dernières minutes du troisième quart temps pour relancer la rencontre (75-72).

Avec ses deux stars sur le banc, les hommes de Mike Malone confirment et passent devant sur un tir à mi-distance de Monte Morris (76-75). C’est Jordan Clarkson qui réveille ses coéquipiers, et une Vivint Smart Arena déçue, en trouvant le chemin du cercle et en envoyant Donovan Mitchell au alley-oop. Le Jazz continue sur sa lancée et deux dunks de Rudy Gobert (16 points, 14 rebonds) terminent un 11-1 qui remet Denver dans les cordes (88-79).

Un 13-3 décisif

Comme depuis le début du match, les Nuggets ne lâchent pas l’affaire et ils réduisent à l’écart à deux petits points avec moins de quatre minutes à jouer (93-91). Le Jazz est à côté de la plaque dans cette fin de match, perd quatre ballons de suite, se fait marcher dessus au rebond, et Nikola Jokic en profite pour mettre Denver devant (96-95).

Les Nuggets ont l’occasion d’enfoncer le clou mais ils ratent le coche et Utah se retrouve avec la balle de match avec 15 secondes à jouer. Mike Conley hérite du ballon mais son tir, précipité, est trop long. Le Jazz n’aura marqué qu’un panier lors des sept dernières minutes et perd donc un cinquième match de suite !