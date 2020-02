Avec leur folle adresse extérieure, les Clippers finissent en fanfare face au Heat

En attendant de voir leur nouvelle recrue, Andre Iguodala, à l’œuvre, le Heat démarre son « road trip » de six matches par l’adversaire le plus coriace de cette série, les Clippers. Sans complexe, les Floridiens vont plutôt dominer leur sujet en première période. Erik Spoelstra met en place une zone efficace, pendant quasiment l’intégralité du match, qui perturbe longtemps les Angelenos.

La surprise Gabe Vincent

En attaque, les Floridiens peuvent compter sur la surprise du chef, le « two-way contract » Gabe Vincent qui, pour sa seconde apparition dans la grande ligue, claque trois paniers primés à l’entame du second quart-temps. Avec lui et la bonne rentrée d’un Goran Dragic tout en maitrise, à l’instar de sa passe lobée vers Bam Adebayo, Miami s’envole au score pour prendre son plus gros avantage du match (31-43).

Avec un Paul George en « foul trouble », Lou Williams et Montrezl Harrell s’occupent de remettre leur équipe dans le droit chemin. Invité à shooter de loin par cette zone, Kawhi Leonard s’exécute en prenant la majorité de ses tirs derrière l’arc. L’ailier en rentre deux de plus dans un troisième quart-temps qui va ressembler à un festival pour les Clippers.

La zone du Heat explose

Moe Harkless, bien décalé par Paul George, trouve la mire de loin, puis « PG » s’y met aussi, une fois, deux fois après un écran tête de raquette. Beverley dans le corner, puis Shamet aussi… Los Angeles rentre huit paniers de loin dans cette période face à cette zone floridienne qui explose. Encore menés de peu à la pause (55-58), les Clippers virent largement en tête pour l’entame de la dernière période (92-80).

Miami, ce n’est pas le genre de la maison, ne lâche pas l’affaire pour autant. Alors que les visiteurs perdent leur leader Jimmy Butler, touché à l’épaule dans le troisième acte, ils s’appuient sur l’hyper-bondissant Derrick Jones, carrément auteur de son meilleur match en carrière. En plus de s’envoler pour des dunks surpuissants en contre-attaque, le gaucher fait lui aussi parler son adresse extérieure. Il récupère surtout bon nombre de ballons sous le cercle.

Landry Shamet en feu

À l’instar de son partenaire, Bam Adebayo, qui multiplie les finissions près du panier en cette fin de rencontre. Avec ceux-là, Miami est encore dans le coup à trois minutes du terme (109-103). Mais ces toutes dernières minutes expliquent l’écart final. Car Landry Shamet prend feu. Après deux lancers-francs, il accède facilement au cercle en « drive ». Puis Paul George fixe et le trouve dans un corner, avant que Lou Williams n’en fasse de même dans le corner opposé : 10 points de suite pour lui !

Miami ne s’en remet pas alors que Landry Shamet en remet un pour la route. Troisième victoire de suite pour les Clippers (36v – 15d) avant leur déplacement dans le Minnesota samedi. Le Heat (34v – 16d) rend visite aux Kings vendredi.