Minnesota s’active pour faire venir D’Angelo Russell

À 48 heures de la fin du « mercato », les rumeurs s’intensifient et ESPN révèle que les Wolves s’activent pour récupérer D’Angelo Russell, le grand pote de Karl-Anthony Towns. Au départ, il y a un deal en triangle avec les Rockets et les Hawks, et l’idée serait donc d’intégrer les Warriors pour faire venir le meneur All-Star.

La base de l’échange serait le départ, ou plutôt le retour, de Robert Covington à Houston, et le transfert de Clint Capela aux Hawks, tandis que les Wolves récupéreraient deux premiers tours de Draft et un joueur en fin de contrat.

Selon ESPN, les Wolves utiliseraient les choix de Draft récupérés pour les envoyer aux Warriors, et le sujet aurait été abordé depuis quelques semaines entre les deux parties. ESPN précise que les Wolves seraient obligés d’inclure Andrew Wiggins dans n’importe quel « package » pour récupérer Russell.