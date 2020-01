Les Wolves reviennent à la charge pour D’Angelo Russell

Le départ de Jeff Teague n’est-il que le début des manœuvres pour les Wolves ? C’est ce qu’assure The Athletic, qui explique que l’équipe est prête à revenir à la charge afin de récupérer D’Angelo Russell.

Très proche de Karl-Anthony Towns, le meneur intéressait déjà le club l’été dernier, et l’intérêt pourrait bien s’accroître à l’approche de la « trade deadline ». Sauf que pour l’instant, les Warriors ne semblent pas enclins à se séparer de l’ancien des Lakers et des Nets, à moins d’une offre « incroyable » dans les prochaines semaines.

Golden State pourrait de toute façon attendre la fin de cette saison, sans doute déjà perdue, et la fin du « hard-cap » imposé suite au « sign-and-trade » entre Kevin Durant et D’Angelo Russell, pour bouger.

De leur côté, les Wolves risquent d’être très sollicités au sujet de Robert Covington, un « 3&D » qui intéresse pas mal d’équipes. Toujours selon The Athletic, Houston, Dallas et Philadelphie se sont renseignés et devraient tenter de récupérer l’ailier. Mais Minnesota ne le lâchera pas facilement, et va surtout faire monter les enchères…