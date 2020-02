Houston s’active pour transférer Clint Capela

Atlanta ne serait pas la seule franchise intéressée par Clint Capela. C’est ce que laisse entendre ESPN qui explique que les Rockets ont entamé des discussions pour transférer leur intérieur. Plusieurs scénarios seraient envisagés, et l’avenir du pivot suisse se dessinerait plutôt à l’Est.

L’idée des Rockets serait de transférer Capela contre des choix de Draft et un pivot de moindre envergure, puis d’utiliser ces choix pour récupérer un très bon ailier. Il s’agirait donc d’un échange en triangle, et ça laisse entendre que Houston recherche un profil d’ailier pour répondre à LeBron James, Paul George et Kawhi Leonard dans leur conférence, quitte à perdre leur meilleur intérieur.

Le nom des Hawks revient toujours dans les discussions, et on se souvient que la franchise avait aussi Steven Adams et Andre Drummond dans son viseur. Le but est de trouver ce pivot qui équilibrera l’attaque pour profiter des fixations de Trae Young, mais aussi capable de jouer les intimidateurs en défense.

Côté salaire, Capela doit encore toucher 51 millions de dollars sur les trois prochaines saisons, et son rapport qualité/prix est très intéressant. Un seul bémol, ce talon qui le tiraille depuis plusieurs matches, et qui pourrait inquiéter les franchises intéressées.