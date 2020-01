Atlanta et Detroit stoppent les discussions sur le transfert d’Andre Drummond

Andre Drummond ne rejoindra pas les Hawks. Pas tout de suite en tout cas…

Alors que les dirigeants d’Atlanta discutaient depuis plusieurs semaines avec leurs homologues de Detroit, les négociations ont pris fin, annonce Yahoo! Sports. Nos confrères dévoilent au passage la base des discussions sur le transfert de Drummond à Atlanta, puisqu’on apprend que les Pistons devaient recevoir en échange Damian Jones, Chandler Parsons (ou Allen Crabbe, finalement envoyé aux Wolves) et surtout un premier tour de Draft.

Les Hawks, qui auraient aussi des vues sur Steven Adams (Thunder), ne seraient pas pressés de trouver le pivot qui épaulera Trae Young pour les années à venir. Ils peuvent le dénicher d’ici le 6 février, toujours via un échange, ou attendre la prochaine free agency. Auquel cas, ils se tourneront à nouveau vers Andre Drummond qui envisage de faire jouer sa clause libératoire à la fin de cette saison.

Côté Detroit, on continue de discuter avec d’autres franchises, et on évoquait les pistes de Boston, Toronto ou encore Dallas. Trois franchises qui ne prendront pas le risque de casser leur effectif si Andre Drummond envisage de tester le marché pour signer ailleurs.