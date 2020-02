Clint Capela envoyé aux Hawks dans un échange à douze joueurs et quatre équipes !

La rumeur avait vu juste : Clint Capela prend la direction des Hawks, et Robert Covington rejoint les Rockets. Les Hawks, les Rockets et les Wolves ont trouvé une 4e franchise pour conclure cet échange et il s’agit de… Denver !

En voici les détails, selon ESPN :

– Houston : arrivées de Robert Covington (Wolves), Jordan Bell (Wolves) et d’un second tour de Draft

– Atlanta : arrivées de Clint Capela et de Nene Hilario (Rockets)

– Minnesota : arrivées de Malik Beasley, Juancho Hernangomez et Jarred Vanderbilt (Nuggets), Evan Turner (Hawks) et du premier tour de Draft 2020 (via des Nets)

– Denver : arrivées de Shabazz Napier, Noah Vonleh et Keita Bates-Diop (Wolves), Gerald Green (Rockets) et du premier tour de Draft des Rockets (2020)

Le premier constat, c’est que Houston n’en a pas terminé ses manoeuvres puisqu’ils perdent trois joueurs, dont leur pivot, et avec deux places libres dans leur effectif, ils vont forcément tenter de remplacer Clint Capela sous les panneaux, par un trade ou en récupérant un joueur libre ou coupé par une équipe. Robert Covington, déjà passé par Houston en début de carrière, est un « 3&D » qui sera parfait dans les systèmes D’Antoni.

Atlanta a trouvé ce que le club cherchait : un vrai pivot capable de profiter des caviars de Trae Young et d’apporter un double double chaque soir.

Denver se sépare de Malik Beasley, qui avait refusé de prolonger, et la bonne affaire, c’est ce premier tour de Draft, mais aussi Shabazz Napier comme doublure de Jamal Murray.

Enfin, les Wolves ont toujours en vue D’Angelo Russell et ils ont récupéré des joueurs en fin de contrat et un premier tour de Draft 2020. Ils ont aussi perdu Shabazz Napier qui avait pris les rênes de l’équipe après le départ de Jeff Teague. Peut-être arriveront-ils à contenter les Warriors, alors que le nom d’Andrew Wiggins est évoqué…