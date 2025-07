Un salaire et une prolongation record pour Devin Booker !

Alors que Kevin Durant est parti aux Rockets et que Bradley Beal est sur le point d'être coupé, Devin Booker réaffirme son engagement avec les Suns puisque ESPN annonce qu'il a paraphé dans la nuit un contrat de 145 millions de dollars sur deux ans. C'est le maximum auquel il pouvait prétendre, et le voilà désormais lié à la franchise de Phoenix moyennant un contrat de 316 millions de dollars sur cinq ans.

Ce sont des chiffres record, et il touchera lors des deux dernières saisons un salaire jamais vu de 72,5 millions de dollars. C'est un petit million de plus que les 71.3 millions de dollars de salaire de Shai Gilgeous-Alexander, prolongé il y a quelques jours pour cinq ans par le Thunder.

Drafté en 2015 par les Suns, Devin Booker est désormais lié à sa franchise de toujours jusqu'en 2030, et il aura 33 ans à la fin de ce contrat. Après l'élimination des Suns, incapable de se qualifier pour le « play-in », il avait rappelé qu'une carrière est faite de hauts et de bas, et que son attachement à la ville et à la franchise était plus fort que tout.

« J’en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, et je suis sûr que les gens en ont assez d’entendre mon histoire d’amour avec Phoenix, mais je m’enracine profondément dans cette communauté. J’en suis très fier » avait-il confié. « Nous sommes partis de zéro, et je ne pensais pas me retrouver à nouveau dans cette situation, mais cela montre à quel point cette ligue est difficile. Une fois que nous serons de retour au niveau d’un prétendant au titre, je pourrai montrer aux gens que les choses peuvent changer très rapidement. »

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 ☆ PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 ☆ PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 ☆ PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 ☆ PHX 68 36 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHX 75 37 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.