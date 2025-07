James Borrego ne rejoindra pas Mike Brown aux Knicks

Maintenant que Mike Brown a officiellement été engagé comme « head coach » des Knicks, il s'est mis en quête de son bras droit, puisque Rick Brunson va descendre dans la hiérarchie au sein du staff.

Également rencontré par la franchise de New York pour le poste d'entraîneur principal, James Borrego était une option envisagée par le club de James Dolan afin d'épauler Mike Brown, son profil offensif collant bien avec celui, plus défensif, de l'ancien technicien des Cavaliers et des Kings.

Sauf que Ian Begley, de SNY, annonce que James Borrego ne va finalement pas quitter les Pelicans. Bras droit de Willie Green en Louisiane, et toujours sous contrat, il va ainsi garder son poste dans le bayou.

C'est que si La Nouvelle-Orléans était prête à le laisser partir afin de grimper dans la hiérarchie et récupérer un poste de « head coach », elle ne souhaitait par contre pas le laisser filer pour un poste équivalent de premier assistant. Elle avait ainsi bloqué les demandes des Nuggets, qui voulaient en faire le bras droit de David Adelman.

Reste désormais à voir vers qui Mike Brown et les Knicks vont désormais se tourner…