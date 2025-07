Un rôle moins important pour Rick Brunson à New York

Mike Brown s'est donc installé sur le banc des Knicks pour y apporter une « véritable culture de la gagne » et cette arrivée a des conséquences pour Rick Brunson. En effet, d'après le New York Post, le père de Jalen Brunson va perdre son poste de premier assistant et aura désormais un rôle moindre à New York.

Pour rappel, Rick Brunson avait été promu premier assistant de Tom Thibodeau, avec une belle augmentation à la clé, ce qui avait poussé la NBA à enquêter sur cette promotion, qui arrivait au même moment que le cadeau fait par son fils, prolongé pour « seulement » 154 millions de dollars au lieu des 269 qu'il pouvait obtenir…

Finalement, l’enquête n'avait rien donné, la franchise estimant faire face à un « harcèlement » de la part de la Grande Ligue, qui l'avait déjà sanctionné, pour cause de « tampering », pour le recrutement de Jalen Brunson.

Mike Brown va donc pouvoir choisir son assistant principal – on parle beaucoup de James Borrego -, ce qui va aussi permettre à la franchise de faire oublier les accusations de compensation. « C'est mieux pour la franchise et pour les joueurs », indique ainsi une source au New York Post.