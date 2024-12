La NBA classe son enquête sur Rick Brunson

Circulez, y a rien à voir. Selon Ian Begley, de SNY, la NBA a bouclé son enquête sur la promotion de Rick Brunson, la ligue ayant posé des questions aux Knicks sur le fait que ce dernier a été promu premier assistant de Tom Thibodeau aux Knicks, avec augmentation de salaire, au moment où son fils faisait une ristourne au club…

Des insinuations de compensation qui n’avaient pas du tout, mais alors pas du tout, plu à la franchise.

« En réponse aux rumeurs sur l’enquête de la NBA sur la promotion de Rick Brunson, ce dernier a simplement pris la place de Johnnie Bryant (ancien entraîneur en chef adjoint, parti aux Cavaliers l’été dernier) et a récupéré le même salaire que Johnnie Bryant. Il est choquant que quelqu’un puisse prétendre que Rick ne méritait pas cette promotion », avait répondu MSG Sports dans un communiqué. « Rick a fait un travail formidable et continuera à le faire. Nous considérons qu’il s’agit davantage d’un harcèlement à l’encontre des Knicks, en raison de notre opposition à certaines questions concernant la NBA dans son ensemble. »

Jalen Brunson avait également défendu son père sur la question.

« C’est quelqu’un qui est en NBA depuis longtemps, qui a côtoyé Thibs plus longtemps qu’il n’a été en NBA, et qui comprend le business. Il comprend le jeu, il comprend ce qu’est un « head coach ». Il est donc plus que qualifié. La façon dont il m’a éduqué et élevé, la façon dont je l’ai vu avoir un impact sur les autres à tous les niveaux du basket – au lycée, à l’université ou chez les pros – fait qu’il est plus que qualifié. Il est plus que qualifié pour ce poste ».

Du côté de la NBA, si le timing de la promotion du père a pu interroger, on n’a visiblement rien trouvé qui établissait de lien avec le petit cadeau du fils. Mais ça n’arrangera pas les relations avec James Dolan.