James Dolan reste en guerre avec les autres propriétaires de NBA

Si ça va bien pour les Knicks sur le terrain avec deux demi-finales de conférence consécutive, et de grosses ambitions pour la saison prochaine avec l’arrivée de Mikal Bridges, en coulisses, James Dolan n’est pas content.

Voilà en effet des mois que le propriétaire de la franchise new-yorkaise est entré en guerre avec Adam Silver et les autres propriétaires, critiquant le nouveau contrat TV et globalement toutes les décisions de la NBA.

« La NBA a adopté le modèle de la NFL, qui réduit l’importance et la puissance du marché local », écrivait James Dolan. « Bientôt, votre seule préoccupation en matière de revenus sera la vente de tickets et la couleur du maillot de l’année prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, car grâce à la mise en commun des revenus, vous êtes assurés de ne connaître ni succès ni échec. Bien sûr, pour ça, la ligue doit démanteler les franchises prospères et redistribuer aux moins prospères. Ce nouvel accord avec les médias contribue beaucoup à cet objectif ».

Seul contre tous

James Dolan ne supporte en effet pas la redistribution mise en place par la NBA lors des derniers accords collectifs, qui impose aux franchises des gros marchés de donner une part de leurs revenus aux franchises des petits marchés, afin que personne ne perde d’argent. Parmi les premiers redistributeurs, l’homme d’affaires est ainsi agacé.

En conséquence, ESPN rapporte que le milliardaire de 69 ans a envoyé une nouvelle lettre au comité directeur, composé des 30 propriétaires de la Grande Ligue, en amont de leur réunion, prévue ce mardi à New York.

Regrettant toujours « un manque de transparence », il annonce qu’il s’opposera ainsi au vote concernant le budget de fonctionnement de la saison 2024/25 ainsi qu’à l’élection du bureau du comité directeur. Même si cela ne devrait rien changer puisque James Dolan devrait être le seul propriétaire à ne pas valider les votes prévus aujourd’hui.