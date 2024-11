Jalen Brunson défend son père

La NBA a posé des questions aux Knicks sur la promotion de Rick Brunson, devenu premier assistant de Tom Thibodeau cet été, au moment où son fils faisait un cadeau à l’équipe lors de sa prolongation de contrat.

Du côté de la franchise, on n’a vraiment pas apprécié l’accusation implicite de la Grande Ligue…

« En réponse aux rumeurs sur l’enquête de la NBA sur la promotion de Rick Brunson, ce dernier a simplement pris la place de Johnnie Bryant (ancien entraîneur en chef adjoint, parti aux Cavaliers l’été dernier) et a récupéré le même salaire que Johnnie Bryant. Il est choquant que quelqu’un puisse prétendre que Rick ne méritait pas cette promotion », avait répondu MSG Sports dans un communiqué. « Rick a fait un travail formidable et continuera à le faire. Nous considérons qu’il s’agit davantage d’un harcèlement à l’encontre des Knicks, en raison de notre opposition à certaines questions concernant la NBA dans son ensemble. »

Dans la foulée, le meneur de jeu est également monté au créneau, rappelant qu’il n’y avait rien d’anormal dans la promotion de son père, qui a le profil idéal pour occuper ce poste.

« C’est quelqu’un qui est en NBA depuis longtemps, qui a côtoyé Thibs plus longtemps qu’il n’a été en NBA, et qui comprend le business », a ainsi expliqué Jalen Brunson lorsqu’on l’a interrogé sur le sujet. « Il comprend le jeu, il comprend ce qu’est un « head coach ». Il est donc plus que qualifié. La façon dont il m’a éduqué et élevé, la façon dont je l’ai vu avoir un impact sur les autres à tous les niveaux du basket – au lycée, à l’université ou encore chez les pros – fait qu’il est plus que qualifié pour cela. Il est plus que qualifié pour ce poste ».

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 15 34 47.6 40.4 83.0 0.5 2.4 2.9 7.3 2.2 0.6 2.3 0.0 25.2 Total 437 29 48.8 39.2 82.4 0.5 2.7 3.2 4.8 1.8 0.7 1.6 0.1 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.