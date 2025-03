Stats & Highlights | Les Bulls et les Rockets se reprennent à l’extérieur

Les Bulls et le Magic se défiaient dans un possible avant-goût du « play-in », et c’est Coby White qui est le grand bonhomme du match avec 44 points (record en carrière), et surtout les neuf derniers points de sa formation pour arracher la victoire (125-123).

Pour Paolo Banchero et ses coéquipiers, c’est une sixième défaite en sept matches à domicile, et leur maladresse chronique à 3-points (9 sur 33) continue de les plomber. À Chicago, c’est à l’arrière que ça fonctionne bien avec 19 points, 13 rebonds et 9 passes de Josh Giddey, et 20 points de Tre Jones.

Zion Williamson maladroit

Comme le Magic, les Rockets traversent une période compliquée avec huit revers de suite à l’extérieur, mais le déplacement à La Nouvelle Orléans a permis aux joueurs d’Ime Udoka de sortir de cette spirale négative avec une victoire 109-97.

Dans le sillage d’un toujours aussi spectaculaire Amen Thompson (21 pts, 11 rbds), les Rockets ont pris les commandes au début de la deuxième mi-temps à la faveur d’un 9-1. Puis un 12-0 en fin de 3e quart-temps a repoussé les Pelicans à 17 longueurs. À Houston, Alperen Sengun compile 22 points, 8 rebonds et 3 interceptions. Aux côtés de Trey Murphy III (26 points), Zion Williamson signe un double-double (20 pts, 10 rbds) mais à 5 sur 15 aux tirs.

Orlando – Chicago : 123-125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 123 CHI 125 ATL 124 IND 118 BOS 123 PHI 105 BRO 119 GSW 121 NOR 97 HOU 109 LAL 113 NYK 109

New Orleans – Houston : 97-109

