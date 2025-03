Zaccharie Risacher et les Hawks viennent à bout des Pacers

Timide et peu garnie, la State Farm Arena a finir par hurler sur un nouveau missile de Georges Niang (24 points), sur une passe d’Onyeka Okongwu. Les poings serrés, l’intérieur américano-sénégalais, qui a alors donné cinq points d’avance aux siens (107-102) à cinq minutes du terme, a laissé exprimer sa rage.

Pas au mieux avec six défaites lors des huit derniers matchs, les Hawks ont retrouvé des couleurs face aux Pacers, en l’emportant sur le fil (124-118). Fatigués et surtout diminués par les absences de Tyrese Haliburton (hanche gauche) et de Bennedict Mathurin (entorse du poignet gauche), les Pacers ont explosé dans le 4e quart-temps, remporté 38 à 24 par Atlanta. « À ce stade de la saison, l’énergie est une donnée importante », admet Rick Carlisle.

Trae Young taille patron !

Longtemps en difficulté sur les tirs primés adverses et dans la lutte aux rebonds, les Hawks ont d’abord eu toutes les peines du monde à tenir le rythme des Pacers d’un Pascal Siakam monstrueux (35 points). « On n’a pas commencé le match avec le bon niveau d’agressivité mais, au fur et mesure, on l’a trouvé et on a été mieux défensivement », a reconnu Quin Snyder après coup.

Plus disciplinés, les Hawks ont pris la tête au milieu du dernier quart-temps et l’ont gardée jusqu’au bout (124-118), alors qu’ils comptaient encore dix longueurs de retard à la fin de la 3e période.

Et Trae Young a montré qu’il était bien le patron de cette équipe. Le virevoltant meneur des Hawks, qui a signé son 26e match de la saison avec plus de 20 points et 10 passes, a terminé avec 22 points, certes à 7/17 aux tirs, et 16 passes décisives. De quoi doubler Orlando, encore battu à domicile, pour prendre la 8e place de l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Georges Niang impérial en sortie de banc. Auteur de la moitié de ses 24 points dans le seul quatrième quart-temps, il a largement contribué au « run » final pour offrir une victoire précieuse aux Hawks.

— Zaccharie Risacher solide. Avec le meilleur +/- des Hawks (+16), le « Rookie du mois » de février de la conférence Est a aussi bien été dissuasif en défense – avec notamment un « chasedown block » sur Jarace Walker en première période – que précieux derrière l’arc (3/3 à longue distance avec 11 points, au final), retrouvant ses standards du mois de février (44% de réussite aux tirs primés).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.