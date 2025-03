Les Celtics remportent le duel des éclopés

Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, Al Horford et Sam Hauser pour les Celtics. Joel Embiid, Paul George, Tyrese Maxey, Kyle Lowry, Jared McCain et Eric Gordon pour les Sixers. C’est peu dire qu’il manquait du monde dans cette affiche qui, en début de saison, avait des allures de potentielle finale de conférence, mais qui ressemble finalement à un duel déséquilibré entre un cador et un mauvais élève de l’Est.

Ce sont en tout cas les champions en titre de Boston qui ont pris le dessus sur Philadelphie (123-105), grâce notamment aux 35 points d’un Jayson Tatum en parfait chef de file de ce collectif C’s, toujours redoutable mais surtout mieux armé que celui de Philly, où Kelly Oubre Jr. (27 points, 6 passes, 5 rebonds) s’est le plus distingué.

Jayson Tatum en patron

Malgré les absences, Jayson Tatum n’a d’ailleurs pas eu à jouer du quatrième quart-temps, tant les Celtics ont maîtrisé leur sujet, sans jamais être menés au score de la soirée et en comptant jusqu’à 30 points d’avance en début de dernier acte. En grande partie parce que les hommes de Joe Mazzulla se sont montrés sérieux dès l’entre-deux, en s’appuyant sur Jayson Tatum mais également Derrick White (28 points à deux), remontés comme des coucous pour assommer des Sixers bien trop tendres en défense et peu appliqués en attaque.

Ensuite, les champions en ont remis une couche avec leurs remplaçants, pour porter l’écart à +20 à la pause, car leurs quelques 3-points couplés à une grosse domination au rebond offensif étaient de trop pour leurs adversaires, même si Kelly Oubre Jr. a bien tenté de mener la révolte au retour des vestiaires (16 points).

En vain puisque Jayson Tatum (15 points) lui a rendu chaque panier dans la foulée et, quand il se reposait au début du quatrième quart-temps, les habituels seconds couteaux des C’s se sont chargés de plier l’affaire comme des grands.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Boston, très serein collectivement. Avec un Jayson Tatum capable de hausser son niveau de jeu au gré des absences et des « role players » qui n’ont aussi aucun mal à répondre présent quand les joueurs-clés ne peuvent tenir leur place, Joe Mazzulla a de quoi voir venir, même quand son effectif est autant diminué. Très sérieux, les champions ont fait ce qu’il fallait de chaque côté, de manière à se faciliter la tâche face à une équipe C des Sixers qui n’avait, elle, rien à perdre en déplacement. La soirée aura donc été faste pour l’ensemble des C’s, qui auront surtout pris un malin plaisir à punir les erreurs adverses balle en main.

– Derrick White perd encore une dent ! Lors des dernières Finals, on se souvient que Derrick White avait perdu une dent lors du Game 5 à l’issue duquel les Celtics avaient été sacrés champions NBA. Neuf mois plus tard, rebelote ! Cette fois-ci, pas de titre à la clé, mais une victoire malgré tout et, ce, après un coup de coude involontaire de Kelly Oubre Jr. qui tentait de scorer près du cercle. L’arrière de Boston devra donc repasser par la case dentiste dans les prochaines heures…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.