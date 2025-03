Stephen Curry et Jimmy Butler font le show à Brooklyn

Les Warriors, qui avaient fêté les 35 ans de Draymond Green après la victoire à New York, entament la rencontre avec la gueule de bois. Les partenaires de Jimmy Butler perdent six ballons et ne sont qu’à 31% de réussite en premier quart-temps et les Nets en profitent. Dans le sillage du trio Cam Johnson (24 points, 6 rebonds, 4 passes) – Nic Claxton (8 points, 10 rebonds) – Tyrese Martin, ils débutent sur un 27-5, et terminent la période avec 20 points d’avance (35-15) !

Dans le sillage de Jimmy Butler, Golden State réduit ce retard de moitié en cinq minutes (45-35). Ziaire Williams (10 points) et Tyrese Martin (17 poins) répondent, mais les Warriors continuent de serrer la vis. Stephen Curry, en manque de rythme en premier quart temps, se réveille et ponctue la mi-temps d’un tir au buzzer incroyable, du logo en se retournant pour ramener son équipe à -5 (60-55).

Le duo Butler – Green verrouille la défense

Revigorés, les Warriors entament le troisième quart-temps sur un 13-5 et prennent l’avantage pour la première fois du match sur un 3-points de Jimmy Butler (68-65). Cam Thomas (23 points, 7 passes), jusqu’ici discret, relance Brooklyn. Jalen Wilson lui emboite le pas et les Nets reprennent six points d’avance (83-77).

Avec un Buddy Hield toujours en échec, c’est le duo Jimmy Butler – Draymond Green (7 points, 10 rebonds, 7 passes) qui prend les choses en main pour Golden State, bien secondé par une défense qui hausse le ton. Trois stops de suite pour débuter le dernier quart-temps, suivi d’un 2+1 et de deux lancers de Jimmy Butler lancent un 13-2 qui leur redonnent l’avantage (101-93) !

Stephen Curry revient alors en jeu et marque son 6e 3-points de la soirée avant d’offrir deux lay-up à Gary Payton II pour mettre les Dubs à +10 (110-100). Cam Thomas et Keon Johnson (12 points) tentent un baroud d’honneur, mais les Warriors font preuve de sang froid et de patience. Butler, Curry et Green vont tous chercher des lancers-francs en fin de possession, avant que Stephen Curry ne termine les débats d’un 3-points dans le corner suivi de son « Night Night » signature. Golden State termine son road trip » avec quatre victoires en cinq matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 65 points efficace pour le duo Stephen Curry – Jimmy Butler. 65 points à 58% aux tirs, 8/14 à 3-points, et 19/19 aux lancers francs. Voilà, la ligne de statistique cumulée de Curry et Butler. Le néo Warrior a été déterminant pour réveiller ses troupes en fin de premier quart temps et début de deuxième, avant de continuer sur sa lancée en deuxième mi-temps. Curry quant à lui continue d’avoir la main chaude. Il a commencé ce « road trip » avec 56 points à Orlando, il le termine avec 40 à Brooklyn. Sur ces cinq matchs à l’extérieur, il tourne à 35 points de moyenne, à 55% aux tirs et 52% à 3-points !

– Les Nets se sont écroulés. Après un premier quart-temps quasi parfait (35 points, 60% aux tirs, 46% à 3-points) et une avance de 22 points, les Nets ont perdu le fil du match. Une fois les Warriors entrés dans leur rencontre, la défense de Brooklyn a encaissé 106 points lors des trois derniers quart-temps. Ils se sont malgré tout bien battus en troisième quart-temps et n’ont pas abdiqué en fin de match pour tenter de faire peur à leur adversaire.

– Brandin Podziemski sort après 44 secondes de jeu. En pleine bourre depuis un mois, Brandin Podziemski a ressenti une douleur dans le bas du dos et a aussitôt rejoint les vestiaires. Alors que les Warriors attendent toujours le retour de Jonathan Kuminga et qu’ils finissent un long « road trip » de cinq matchs en sept jours, ils n’ont pris aucun risque avec le sophomore qui n’est pas revenu en jeu.