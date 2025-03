Stephen Curry toujours dans son jardin au Madison Square Garden !

Le duo Stephen Curry – Brandin Podziemski (19 points, 5 rebonds, 4 passes) met les Warriors sur orbite dès les premières minutes du match mais Jalen Brunson (25 points, 7 passes) répond immédiatement dans un premier quart-temps équilibré. Il faut un panier de Landry Shamet à quelques secondes du buzzer pour permettre aux Knicks de virer en tête (26-25).

Avec Curry sur le banc et Jimmy Butler trop passif, New York en profite pour passer un 12-4 à Golden State (38-29). Draymond Green (8 points, 9 rebonds, 8 passes) et Quinten Post réveillent alors la défense des Warriors et un 3-points de Buddy Hield (15 points, 6 rebonds) les remet dans le coup (41-39).

Jalen Brunson et OG Anunoby (29 points) produisent alors leur effort avant la mi-temps pour donner dix points d’avance aux Knicks, mais Podziemski stoppe l’hémorragie juste avant la pause (55-47).

In The Zone !

Au retour des vestiaires, les Dubs montrent un tout autre visage. Sept points de suite de Stephen Curry lancent un 17-7 qui leur donne l’avantage (64-62). OG Anunoby relance New York, mais Jimmy Butler ajoute neuf points alors que Curry continue son coup de chaud avec un tir à 10 mètres (79-73) !

Steve Kerr le fait alors souffler et Jalen Brunson mène un 8-0 instantané. Il faut un 3-points de Buddy Hield à une seconde de la fin du troisième quart-temps pour redonner l’avantage à Golden State (82-81).

Malgré la défense de zone de Golden State, les locaux font preuve de patience et trouvent la faille pour rester au contact mais le trio Draymond Green – Jimmy Butler – Buddy Hield confirme le sursaut de leur équipe. Les Warriors restent donc devant et Stephen Curry marque son retour par un 3-points difficile pour mettre Golden State à +9 (102-93) !

Avec moins de quatre minutes à jouer, Jalen Brunson tente de réveiller ses troupes mais la défense adverse ne leur donne rien. Les Knicks ratent huit tirs de suite et les Warriors enfoncent le clou (105-93). New York s’essaie à un ultime baroud d’honneur mais un nouveau 3-points de Curry tue les espoirs des Knicks et offre une victoire convaincante à Golden State.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Karl-Anthony Towns absent, Mitchell Robinson titulaire. Alors que Karl-Anthony Towns était absent cette nuit pour raisons personnelles, Tom Thibodeau avait décidé de remplacer son intérieur All-Star par Mitchell Robinson. Le pivot, qui a retrouvé les terrains ce week-end après avoir raté les 58 premiers de la saison suite à une opération de la cheville, jouait son premier match à domicile depuis la saison dernière. Il a reçu un accueil chaleureux et il a eu un vrai impact lors de ses 15 minutes de jeu (7 points, 5 rebonds, dont 4 offensifs).

– +20 en deuxième mi-temps pour Golden State. Après une première mi-temps difficile, en particulier en attaque, les Warriors ont changé la physionomie du match au retour des vestiaires. Tout a commencé en défense. Ils ont forcé neuf pertes de balles de leur adversaire, marquant 15 points sur ces ballons perdus, et ont limité New York à 38% aux tirs et 25% à 3-points. Stephen Curry a pris feu, y marquant 20 de ses 28 points, alors que Jimmy Butler a passé son temps sur la ligne des lancers-francs (7/9, contre 4/5 pour les Knicks).

– Le 10 sur 10 de Stephen Curry. Considéré comme la Mecque du basket, le Madison Square Garden attire les plus grandes stars dans les tribunes et les plus grosses performances des stars NBA. Stephen Curry a contrôlé la rencontre cette nuit, terminant meilleur marqueur et passeur de son équipe, et gagnant son duel avec un Jalen Brunson bouillant depuis le All Star Game. Le double MVP a désormais gagné dix matchs de suite au Garden (invaincu depuis février 2014), la plus longue série de l’histoire pour un visiteur !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.