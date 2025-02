Stats & Highlights | Bilal Coulibaly en forme, Trae Young décisif face à Cade Cunningham

Sans Alex Sarr, et avec un duo Poole – Kuzma maladroit, c’est Bilal Coulibaly (26 points à 9/16 au tir) qui a porté les Wizards face aux Hornets, bien aidé par l’adresse de Corey Kispert (25 points) en sortie de banc. C’est donc une deuxième victoire de suite pour Washington, malgré le premier triple-double de Miles Bridges…

Comme on s’y attendait, on a eu droit à un duel intéressant entre Cade Cunningham (30 points, 14 passes) et Trae Young (34 points, 9 passes). Mais c’est le meneur des Hawks qui en sort finalement vainqueur, surtout parce qu’il a inscrit 17 de ses 34 points dans le quatrième quart-temps, dont le panier de la gagne dans les dernières secondes. De son côté, Zaccharie Risacher termine la rencontre avec 17 points, 3 rebonds et 2 passes décisives.

Utah se saborde encore en fin de match

Portés par les 41 points de Trey Murphy III et les 30 points de CJ McCollum, les Pelicans ont néanmoins couru après le score toute la soirée face aux Nuggets d’un Nikola Jokic qui signe son 23e triple-double de la saison (27 points, 14 rebonds, 10 passes), bien aidé par le meilleur match de Michael Porter Jr. (36 points) cette année.

Utah semble de son côté maîtriser l’art de perdre les matchs. Alors que l’équipe de Will Hardy a fait la course en tête tout le match, elle a enchaîné toutes les erreurs possibles dans le « money-time ». Pertes de balle, tirs difficiles ratés, lancers-francs laissés en route… Les Pacers n’en demandaient pas tant, et enchaînent.

Les Blazers enchaînent de leur côté une huitième victoire sur leurs neufs derniers matchs en venant encore à bout des Suns. Même s’ils ont eu besoin d’une prolongation pour finalement écarter la troupe de Devin Booker (34 points), qui est devenu lors de ce match le meilleur marqueur de l’histoire de la franchise de l’Arizona.

Charlotte – Washington : 114-124

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 114 WAS 124 DET 130 ATL 132 NYK 124 HOU 118 MIN 114 SAC 116 OKC 125 MIL 96 MEM 128 SAS 109 DEN 125 NOR 113 UTH 111 IND 112 GSW 104 ORL 99 POR 121 PHO 119

Detroit – Atlanta : 130-132

Denver – New Orleans : 125-113

Utah – Indiana : 111-112

Portland – Phoenix (a.p.) : 121-119

