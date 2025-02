Avec un super Ousmane Dieng, OKC découpe l’équipe B des Bucks

Hiérarchie respectée et sérieusement respectée pour cette revanche de la finale de la NBA Cup. Le Thunder partait d’autant plus favori de cette rencontre que les Bucks s’étaient présentés sans Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Brook Lopez, Khris Middleton ou encore Bobby Portis. Résultat : OKC, encore privé de Jalen Williams, n’a pas fait dans le détail pour s’imposer de 29 points (125-96).

Dans cette partie qui a rapidement tourné à la boucherie, Shai Gilgeous-Alexander, absolument intenable dans ses pénétrations dès l’entame de rencontre (21 points dès le premier quart-temps !), a compté sur un lieutenant inattendu, Ousmane Dieng. Le Français a fait le plein de confiance au sein d’une équipe d’OKC sûre de ses forces.

Après 12 minutes, les locaux menaient déjà de 17 points (39-22). Les visiteurs, qui n’ont jamais mené dans cette partie, avaient tant de mal à trouver des ressources offensives que le « tarif » allait être le même dans un second quart-temps terminé sur un tir primé au buzzer de Jaylin Williams. Le Thunder, avec un « SGA » impressionnant de facilité, entamait donc la seconde période avec 34 points d’avance (78-44).

Si les débats « s’équilibraient » un peu le temps des 12 minutes suivantes, grâce à un bon passage de Ryan Rollins côté Bucks, l’écart continuait d’enfler (116-75).

Étonnamment, la dernière période allait largement tourner en la faveur des visiteurs qui limitaient Ousmane Dieng et le Thunder à seulement… 9 points marqués. Mais le match était déjà terminé depuis longtemps.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La belle soirée d’Ousmane Dieng. Le Français, au temps de jeu très irrégulier ces dernières semaines, pouvait se douter que la configuration de ce match était susceptible de lui offrir des minutes. Ça n’a pas manqué. Ousmane Dieng, avec lequel on a discuté récemment, est rentré en jeu au milieu du premier quart-temps et s’est montré agressif vers le cercle sans tarder. Puis une fois que son tir à 3-points a commencé à rentrer, il s’est montré un peu plus libéré pour signer son meilleur match de la saison et de loin : 21 points (9/13 aux tirs dont 3/5 de loin), 8 rebonds et 5 passes.

– Les Bucks ont du mal à l’Ouest. Avec 21 victoires pour 15 défaites, les hommes de Doc Rivers affichent l’un des meilleurs bilans de l’Est face aux équipes de leur conférence. Le bilan est moins reluisant (5v-7d) face aux formations de la conférence opposée. Un ratio plombé par leur série en cours de quatre défaites, uniquement face à des écuries de l’Ouest (Blazers, Spurs, Grizzlies et Thunder donc).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.