Les Warriors évitent le hold-up du Magic !

Après cinq minutes de jeu, les deux équipes cumulent un piètre 3/20 aux tirs. Les Warriors ne font guère mieux sur le reste du quart-temps et les 16 points du duo Cole Anthony (26 points) – Kentavious Caldwell-Pope donnent 11 points d’avance au Magic (26-15). Malgré 6 pertes de balles et 9 rebonds offensifs donnés à Orlando, les Warriors parviennent à se stabiliser grâce à l’agressivité d’Andrew Wiggins (25 points) et à deux 3-points de Brandin Podziemski (32-27).

Moses Moody (17 points) et Dennis Schroder haussent alors le ton et des deux côtés, et Golden State recolle au score (35-35). Paolo Banchero (18 points) relance alors Orlando mais l’activité défensive de Draymond Green permet aux Warriors de rester au contact à la pause (43-43).

Les hommes de Steve Kerr continuent sur leur lancée et bouclent un 14-1 à cheval sur les deux mi-temps pour prendre les commandes du match (49-43). Après sept ratés de suite à 3-points, Stephen Curry (24 points, 7/21 aux tirs) trouve enfin la cible. Quinten Post l’imite sur l’action suivante et les Warriors prennent le large (64-51). Paolo Banchero stoppe l’hémorragie mais trois nouveaux 3-points, cette fois de Dennis Schroder et de Moses Moody, enfoncent le clou (82-67) !

Le réveil de Franz Wagner… compte pour du beurre

Le Magic n’a cependant pas dit son dernier mot. Transparent depuis le début du match, Franz Wagner (21 points, 5 passes) marque 10 points lors des sept premières minutes du quart-temps pour lancer un 25-8 qui climatise le Chase Center ! Cole Anthony lui emboite le pas et ses deux « floaters » mettent Orlando devant avec quatre minutes à jouer (92-90) !

Alors que Stephen Curry est maladroit, le trio Andrew Wiggins – Kevon Looney (16 rebonds, 6 passes) – Draymond Green répond en faisait quatre stops de suite pour lancer un 6-0 à coup de « floaters » inattendus pour remettre Golden State devant (96-92). Malgré un ultime baroud d’honneur du Magic, un 3-points de Moody et des lancers francs de Stephen Curry permettent aux Warriors de tenir bon avant d’enchainer six matchs en déplacement avant le All-Star Game. Le Magic enchaine une quatrième défaite de suite et la neuvième en onze matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Andrew Wiggins, Kevon Looney et Moses Moody font la différence. Dans un match où le Magic a pris 18 rebonds offensifs et 20 tirs de plus que Golden State, les Warriors ont trouvé le moyen de l’emporter grâce à l’apport de trois joueurs déterminants. Toujours aussi agressif vers le cercle depuis la blessure de Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins (25 points, 50% aux tirs, 10/15 aux lancers francs) confirme sa bonne forme du moment. L’éternel Kevon Looney, qu’il soit remplaçant ou titulaire, continue d’avoir un impact disproportionné sur les matchs de son équipe. Cette nuit il a pris 16 rebonds, dont 8 offensifs ! Et enfin, Moses Moody confirme son rôle de joker en sortie de banc, avec 17 points marqués à 6/9 aux tirs. Ces trois joueurs ont été décisifs dans les deux dernières minutes, marquant chacun un panier important pour permettre à Golden State de faire la différence.

– Paolo Banchero et Franz Wagner sur courant alternatif. Les deux stars du Magic ont chacun eu leur moment mais n’ont jamais été bons ensemble. Paolo Banchero a marqué 18 points lors des trois premiers quart-temps, avant de rester muet dans la dernière période, alors que Franz Wagner en était à 3/10 après trois quart-temps avant de ramener son équipe en marquant 14 points en dernier quart-temps. Les deux joueurs signent au final un 13/28 à mi-distance et un terrible 1/11 à 3-points au lieu d’attaquer la raquette. Ils n’ont tiré que 4 lancers francs. Au total, les Warriors ont tiré 24 lancers-francs de plus que leurs adversaires.

– Draymond Green de retour. Absent depuis le 18 janvier et après avoir raté les sept derniers matchs, Draymond Green était de retour dans le cinq de départ des Warriors cette nuit. L’intérieur s’était blessé au mollet lors des premières minutes du match contre Washington le 18 janvier dernier. Malgré deux semaines sans compétition, il a apporté de l’intensité et de l’énergie en défense. En 29 minutes de jeu, il a terminé avec 4 points, 7 rebonds, et 5 passes mais son impact sur le match va bien au-delà de ses statistiques. Il a notamment muselé l’une des stars d’Orlando, Paolo Banchero (9/24 aux tirs), pour faire la différence.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.