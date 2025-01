Brandin Podziemski a boosté le banc des Warriors

Il ne s’est senti qu’à « 70%, 75% » de ses capacités. Avec ses 10 points (4/6 aux tirs dont 2/4 de loin), 4 rebonds et 2 passes et +22 lorsqu’il était en jeu face aux Bulls, Brandin Podziemski a pourtant signé un solide retour à la compétition après un mois d’absence en raison d’une blessure, « frustrante » pour lui, aux abdominaux.

Une belle sortie au cœur d’une soirée quasi historique pour le banc des Warriors. La principale surprise est venue du rookie Quinten Post (20 points avec 5 paniers primés), suivi par l’homme qui émerge en ce moment dans la rotation des Warriors, Gui Santos (19 points, 5 paniers primés également).

Ce dernier en sourit lorsqu’il est interrogé sur sa confiance actuelle. « Je ne vais pas mentir, il y a beaucoup de confiance ! » « Aujourd’hui, on s’est sentis très bien en shootant parce qu’on a pénétré, on est allé dans la raquette pour ressortir les ballons à l’extérieur. C’est le tir que l’on travaille tous les jours. Quand vous réussissez ces tirs en match, notre confiance est bien plus grande », remarque celui a battu son record en carrière, comme Quinten Post qui l’a pulvérisé.

« Je suis super fier de ces gars, voyant ce qu’ils font en coulisses, à quel point ils bossent en étant à Santa Cruz (ndlr : l’équipe G-League des Warriors) », commente Brandin Podziemski sur ses deux coéquipiers.

3e plus gros total de la franchise

En plus de ces trois hommes, Moses Moody a apporté 16 points et Dennis Schroder 11 points supplémentaires. Sans compter la belle activité intérieure de Kevon Looney (4 points, 11 rebonds et 5 passes). Tout ce petit monde a terminé avec des +/- positifs de +13 à +33. C’est dire à quel point le banc des Warriors a écrasé celui des Bulls.

Au total, les sept remplaçants californiens ayant marqué ont apporté 83 points, le 3e plus gros total de la franchise depuis la saison 1970-71. Le record de franchise étant à 94 unités, en date de 1977. « Ils ont tous bien joué. C’était une performance incroyable de la part des joueurs du banc », peut qualifier Steve Kerr.

Ce dernier est conscient de la profondeur de son effectif, qui semble parfois jouer en la défaveur des Warriors qui peinent à trouver à établir une hiérarchie claire dans leurs rotations. Les Californiens n’en disposent pas moins du deuxième banc le plus productif de la ligue derrière celui des Grizzlies, avec 46.5 points de moyenne chaque soir.

« Les coupes et la rapidité des passes, c’est excitant. Quinten, Brandin et Gui en sont capables. Quand le jeu commence à se mettre en place, que le ballon bouge et que l’espacement est bon, c’est ce dont on est fiers depuis des années ici. C’est vraiment sympa de voir ces jeunes gens assimiler cela », conclut Steve Kerr.

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GOS 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.6 0.8 1.2 0.2 9.2 2024-25 GOS 31 24 41.1 30.3 73.3 1.0 3.5 4.5 3.2 1.5 1.0 1.0 0.2 8.0 Total 105 26 44.2 35.9 66.1 1.4 4.0 5.4 3.5 1.6 0.9 1.1 0.2 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.