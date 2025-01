Les Warriors se défoulent contre les Bulls

Les Bulls entament le match sur les chapeaux de roues, avec un Nikola Vucevic à 7 points et un 2/2 à 3-points de Lonzo Ball, alors que les Warriors sont en manque de rythme après la défaite frustrante de la veille à Sacramento (20-6).

Malgré le 7/11 à 3-points de Chicago, Golden State entre enfin dans son match. Dans le sillage d’Andrew Wiggins (17 points, 7 rebonds) et des bonnes entrées de Moses Moody (16 points, 4/7 à 3-points) et Quinten Post (20 points, 5/10 à 3-points), ils terminent le quart temps sur un 24-13 pour revenir au contact (33-30).

Les Warriors confirment leur renouveau et deux 3-points de Moses Moody et Stephen Curry (21 points, 7 passes) suivi d’un bon passage de Brandin Podziemski, leur donnent l’avantage (48-44). Zach LaVine (24 points), muet en premier quart-temps, prend alors les choses en mains. Il met 14 points, à 3/3 de loin, alors que ses coéquipiers font 3/4, pour remettre Chicago devant au score. Il faut aussi un sans-faute à 3-points de Gui Santos (19 points) pour garder Golden State dans le coup (64-63).

Les hommes de Steve Kerr prennent l’ascendant au retour des vestiaires. Sept points de Stephen Curry et une défense plus agressive leur donnent cinq points d’avance (81-76), mais leurs ballons perdus les empêchent de prendre le large. Ayo Dosunmu (13 points) et Josh Giddey (16 points, 11 rebonds) tentent de relancer la machine mais les Bulls sont abandonnés par leur adresse. Andrew Wiggins et Quinten Post font mouche de loin et Golden State termine le quart-temps sur un 13-2 pour prendre 16 points d’avance (94-78) !

Les hommes de Steve Kerr enfoncent le clou lors des premières minutes de la deuxième période grâce à une adresse insolente à 3-points pour passer à +23 et finir en roue libre. Les Warriors effacent donc la défaite contre Sacramento et essaieront de confirmer contre les Lakers dans la nuit de samedi à dimanche.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Bulls aux deux visages. Les hommes de Billy Donovan ont entamé le match en feu, plantant sept de leurs 11 premières tentatives de loin. À la mi-temps, ils étaient à 72% à 3-points (13/18) ! Malheureusement pour eux, la deuxième mi-temps a été tout l’inverse. Ils ont fait 0/9 en troisième quart-temps, suivi d’un 2/13 en dernier quart-temps alors que les Warriors faisaient 14/31 de loin pour filer vers une victoire facile.

– Moses Moody, Gui Santos, et Quinten Post en facteurs X. Déjà performant la veille à Sacramento, le trio Moses Moody – Gui Santos – Quinten Post a de nouveau donné raison à Steve Kerr ! Les trois joueurs ont chacun marqué plus de 15 points chacun, terminant la rencontre à 14/23 à 3-points ! Mention spéciale à Post et Santos. Le rookie a le feu vert pour tirer de loin et il ne s’en est pas privé, avec un joli 5/10 pour établir son record en carrière. S’il a des difficultés en défense, son talent offensif offre à Steve Kerr l’opportunité de jouer un pivot shooteur qui peut aider le « spacing » de son équipe et faire payer les adversaires. Santos quant à lui a également battu son record de points pour le deuxième match de suite !

– Le retour de Brandin Podziemski. Absent lors des douze derniers matchs à cause d’une blessure aux abdominaux, l’arrière des Warriors était de retour sur le parquet cette nuit. Il a été limité à 21 minutes de temps jeu et a fini avec 10 points, 4 rebonds et 2 passes décisives. Golden State devrait également enregistrer le retour de Kyle Anderson contre les Lakers, en attendant ceux de Draymond Green et Jonathan Kuminga fin janvier/début février.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.