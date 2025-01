Menés de 18 points, les Kings coiffent les Warriors au poteau !

Avec Buddy Hield et Kevon Looney dans le cinq de départ à la place de Dennis Schroder et Trayce Jackson-Davis (11 points, 8 rebonds), les Warriors prennent le meilleur départ derrière une adresse extérieure retrouvée (6/13 à 3-points), mais l’abattage de Domantas Sabonis dans la raquette permet aux Kings de rester en embuscade (24-20).

Deux tirs primés de DeMar DeRozan et Trey Lyles mettent brièvement Sacramento devant au score mais ce deuxième quart-temps appartient aux Warriors (26-24). La balle bouge et l’adresse insolente continue. Gui Santos (16 points) sort du banc et signe un 3/4 à 3-points pour ponctuer un 23-8 qui éteint le Golden 1 Center (47-34) !

La paire Stephen Curry (14 points, 12 passes) – Andrew Wiggins (25 points) pousse l’écart jusqu’à +18. Sabonis et Malik Monk (20 points, 9 passes) stoppent l’hémorragie mais un buzzer beater de Buddy Hield, le 14e 3-points de Golden State, permet aux Warriors de rentrer aux vestiaires avec un avantage conséquent (65-48).

Alors que le duo Sabonis – Monk pousse pour démarrer la deuxième mi-temps, la défense de Sacramento offre trois paniers avec la faute aux Warriors qui restent à +13 (81-68). Il faut un coup de chaud de DeMar DeRozan, qui marque treize points en quatre minutes, et un passage en zone pour voir les Kings terminer le troisième quart-temps sur un 17-4 pour revenir à égalité (85-85) !

Un dernier quart temps complètement dingue

Avec le vent en poupe, les Kings passent logiquement devant sur un 2+1 de Keon Ellis. Alors que Golden State semble à deux doigts de craquer, Quinten Post, Moses Moody et Buddy Hield (17 points) marquent quatre 3-points de suite pour reprendre de l’air (99-92). Doug Christie prend un temps-mort et une minute plus tard, les Kings sont de nouveau devant et ils enchaînent un 13-0 pour prendre six points d’avance (105-99) !

Golden State semble de nouveau dos au mur, mais cinq points d’Andrew Wiggins lancent un 8-0 qui inverse la tendance (107-105) Avec quatre minutes à jouer, les Warriors sont à +4 avec la balle mais comme souvent cette saison, leur gestion du « money time » est désastreuse (113-109). Andrew Wiggins rate deux lancers, Stephen Curry fait une gamelle à 10 mètres, et Quinten Post écope d’une faute offensive pour écran mobile.

Les Kings les punissent à chaque fois en partant en transition pour marquer ou provoquer une faute. De’Aaron Fox (14 points, 2/11 aux tirs), jusqu’ici transparent, marque six points pour lancer un 10-0 qui leur permet d’arracher une victoire importante face à un concurrent direct, et de rester invaincus à domicile sous la coupe de Christie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Steve Kerr chamboule sa rotation. Avec les absences de Draymond Green, Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski et Kyle Anderson, et après en avoir pris 40 contre Boston à domicile, Steve Kerr avait décidé de tenter autre chose à Sacramento. Kevon Looney a débuté la rencontre pour défendre sur Sabonis et Buddy Hield a pris la place de Dennis Schroder pour amener son adresse de loin. La première mi-temps a donné raison à Steve Kerr avec sept joueurs à cinq points ou plus, 14/26 à 3-points, et un collectif retrouvé face à la défense stricte des Kings sur Stephen Curry.

– DeMar DeRozan, le détonateur. Dos au mur en début de deuxième mi-temps et avec un De’Aaron Fox maladroit, les Kings s’en sont remis à DeMar DeRozan pour revenir dans le match. L’ancien Bull s’est mis en mode « Drew League » pour marquer 19 de ses 32 points en troisième quart temps, le tout à 100% de réussite pour effacer les 17 points de retard de son équipe.

– La stratégie défensive des Kings finit par payer. Les consignes défensives de Doug Christie étaient simples cette nuit, tout sauf Stephen Curry ! Les Kings n’ont pas lâché la star des Warriors d’une semelle, le prenant tout terrain et faisant prise à deux systématique sur lui sur demi-terrain, même quand ils sont passés en zone en deuxième mi-temps. Résultat : Stephen Curry n’a pris que 11 tirs dont seulement quatre à 3-points. Il distribue tout de même 12 passes décisives pour permettre à cinq de ses coéquipiers de finir à plus de 10 points, mais la stratégie des Kings a eu Golden State à l’usure. Les Warriors ont perdu 19 ballons, dont 12 en deuxième mi-temps qui ont donné 21 points à Sacramento. Ils ont également fait plusieurs erreurs lors du 10-0 fatidique en fin de match, notamment un Stephen Curry frustré qui a pris et manqué de peu un tir à dix mètres.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.