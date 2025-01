Gui Santos redonne de la vie aux Warriors

Quand un joueur se blesse, ses coéquipiers et le coach ont toujours la même réponse en bouche : « next guy has to step up ». C’est au « joueur suivant » d’élever son niveau de jeu, et à Golden State, les nombreuses blessures ou absences ont contraint cette nuit Steve Kerr à aller chercher son « next guy » au bout du banc.

En l’occurrence, en fin de premier quart-temps face aux Pistons, le coach des Warriors a demandé à Gui Santos de prendre la suite de Dennis Schroder. Un choix plus que payant !

« Il a gagné un million de duels ce soir », lance le coach. « C’est ce qui permet de gagner des matches. Il a attendu toute l’année, il a enfin eu sa chance et il l’a saisie. Ron Adams en parle tout le temps. C’est une ligue de production. Vous avez votre chance, vous devez en profiter. Il a été brillant. Ce jeu ne se résume pas à la réussite ou à l’échec d’un tir. C’est la défense, le rebond, l’acharnement. C’est le sprint. Tout ce que Gui a fait ce soir ».

Le genre de joueur agaçant pour l’adversaire

Auteur de 13 points (à 4 sur 6 aux tirs), 5 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, le Brésilien a apporté de la vie et de l’agressivité dans le jeu de Golden State. En pleine crise, les Warriors ont besoin de ça, et lorsqu’il est entré en jeu, les hommes de Steve Kerr en étaient à 0/6 à 3-points. Il fallait un déclic, et Stephen Curry le remercie !

« Simplement pour le nombre de possessions supplémentaires qu’il nous a données », explique le meneur. « C’est contagieux pour nous, et c’est décourageant pour l’autre équipe. D’habitude, cela nous arrive à nous, et il a le même impact qu’un Josh Okogie. Il est partout, et en fin de match, on est épuisé face à quelqu’un comme ça. C’est ce qu’il a fait ce soir. La façon dont il a fait sentir sa présence était impressionnante. Les 3-points sont un bonus. »

Il piaffait d’impatience

Dans une soirée où Stephen Curry signe un affreux 2 sur 14 à 3-points, il fallait trouver d’autres solutions, et Draymond Green remercie Gui Santos d’avoir prouvé qu’il existait d’autres voies, notamment celles du jeu dur et de l’engagement. « Je dis toujours aux gars qu’on ne sort pas d’un trou en balançant 25 fois à 3-points », lance Draymond Green. « On sort du trou en faisant de petites choses. En jouant avec dureté. En récupérant des ballons qui trainent. Et Gui Santos a apporté cela au match, il a changé le match ».

Habitué à se montrer dans présaison et en G-League, le Brésilien attendait tout simplement son heure. Il aurait aimé le faire face au Heat ou aux Kings, mais il a patienté jusqu’à cette rencontre à Detroit. « Quand je regardais les deux derniers matches, je me disais qu’en rentrant en jeu, j’allais changer l’énergie de l’équipe », conclut le héros de la soirée. « J’y vais et je plonge sur le terrain. Si je dois pousser quelqu’un dans l’autre équipe, si je dois me battre avec quelqu’un, je le ferai. Mais je vais changer l’énergie sur le terrain. Et c’est ce que j’avais en tête avant le match ».