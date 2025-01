Vainqueurs à Detroit, les Warriors poussent un gros ouf de soulagement

Opposition entre deux dynamiques clairement opposées, avec d’un côté des Pistons passés dans le positif grâce à leurs cinq victoires de suite, et de l’autre des Warriors en pleine crise après deux gros revers à domicile face au Heat et aux Kings. Finalement, les partenaires de Stephen Curry (17 points, 10 rebonds, mais 5 sur 21 aux tirs) ont encore quelques ressources puisqu’ils s’imposent 107-104 à Detroit.

Le match n’avait pas franchement bien commencé pour Golden State. Après que Buddy Hield — titulaire à la place d’Andrew Wiggins — a marqué sur la première possession, les Warriors ont encaissé un 12-2. Diminués, c’est par leur défense qu’ils ont réagi avec un Draymond Green toujours galvanisé lorsqu’il joue sur ses terres… Curry maladroit, les Warriors ont concentré leurs efforts dans la peinture en début du match, au point d’inscrire leurs 14 premiers points sont dans la raquette. En face, Cade Cunningham se comporte en patron, qu’il s’agisse de chercher le 2+1 ou de servir Ron Holland à 3-points pour revenir à deux unités (25-23).

Après avoir débuté par un 0 sur 6 à 3-points, les Warriors trouvent enfin la cible de loin, grâce à Gui Santos, Stephen Curry bien sûr, mais aussi Buddy Hield.

Les jeunes comme Santos et Lindy Waters III apportent de l’enthousiasme et de l’envie dans le jeu de Golden State. Sous leur impulsion, les Warriors passent un 16-2 pour mener 53-35. C’est Ausar Thompson, épaulé de Tobias Harris, qui stoppe l’hémorragie et à la pause, les Pistons n’ont plus que 10 points de retard (57-47).

Les Warriors transpirent dans les cinq dernières minutes…

Au retour des vestiaires, Buddy Hield prend feu, pour inscrire les huit points de Golden State. Résultat : on retrouve ces 17 points d’avance (70-53). Le temps-mort de JB Bickerstaff fait du bien puisque les Pistons répondent par un 11-0. Ron Holland confirme qu’il peut faire mouche de loin, et il est imité par Cunningham puis Harris. Les Warriors resserrent les boulons en défense, et c’est au tour de Kevon Looney de tenir la baraque. A l’entame du 4e quart-temps, les Pistons sont à moins de 10 points (82-74), et très vite, ils reviennent à -4…

Après un accrochage entre Dennis Schröder et l’inévitable Isaiah Stewart, les Warriors se révoltent pour signer un 10-0 et passer à +18 ! Curry, auteur de six points de suite, parvient enfin à prendre la main, et à cinq minutes, on se dit que la messe est dite. Mais les Pistons ont du coeur, et surtout les Warriors restent malades. Résultat, Cunningham prend feu pour lancer un 10-0 ! À 75 secondes de la fin, les Pistons sont revenus à quatre unités…

Dennis Schröder leur répond, puis Curry et Santos mettent leurs lancers. Mais les Pistons peuvent encore égaliser… D’autant que les arbitres leur rendent la balle après un lancer volontairement raté par Cunningham. Il reste quatre secondes pour égaliser, et le système des Pistons permet de trouver Malik Beasley en situation idéale pour marquer à 3-points. Il se loupe, et les Warriors l’emportent 107-104.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Warriors toujours aussi diminués. Déjà privés de Jonathan Kuminga, Moses Moody, Brandin Podziemski, et Gary Payton II, les Warriors ont disputé la rencontre sans Andrew Wiggins, dispensé de la partie pour des « raisons personnelles ».

– L’étincelle Santos. Habitué à briller en présaison, Gui Santos signe l’un de ses meilleurs matches en carrière avec 13 points (à 4 sur 6 aux tirs), 5 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Malgré ses quatre pertes de balle, son impact défensif et son énergie ont transformé le jeu des Warriors à partir de la fin du premier quart.

– Fin de série pour Detroit. Après cinq succès de rang, les Pistons ont finalement déjoué. La faute à des jambes lourdes dans ce back-to-back, mais aussi à la défense hargneuse des Warriors. En deuxième mi-temps, c’était beaucoup plus âpre, et les Pistons ont eu tendance à perdre leurs nerfs face à Schroder puis Green.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.