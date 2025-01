Cade Cunningham et les Pistons goûtent au joie d’un bilan positif

Comme un clin d’œil de l’histoire, Tobias Harris était déjà membre de l’équipe à l’époque. Autour de lui, Andre Drummond, Ish Smith, Stanley Johnson, Luke Kennard… On parle de la version 2017/18 des Pistons qui, après 37 matchs disputés, affichaient un bilan de 20 victoires et 17 défaites.

Jamais une formation de Detroit n’avait, depuis, connu un bilan positif à ce stade de la saison. Depuis hier soir, car en s’imposant à Brooklyn hier, les hommes de J.B. Bickerstaff ont enchaîné une cinquième victoire de suite, mais également fait basculer leur bilan à 19 victoires pour 18 défaites.

Un bilan supérieur à 50% de victoires est une première pour eux cette saison. Et une première tout court pour la plupart des jeunes protagonistes. Cade Cunningham n’avait par exemple jamais connu un bilan positif… après quatre matchs disputés dans une saison.

Cade Cunningham peut savourer

« La saison dernière, on était à 2-1 pour commencer la saison, puis la série de défaites (ndlr : 28) a commencé. C’est la seule fois où j’ai dépassé les 50%. Cela signifierait beaucoup de changer ça. C’est l’une des prochaines étapes dans le développement d’un prétendant au titre. J’essaie donc de procéder étape par étape, de ne pas brûler les étapes », affichait récemment le meneur chez Andscape.

Ce dernier, avec 24 points, 9.5 passes et près de 7 rebonds, affiche ses meilleures moyennes en carrière et a le CV typique d’un joueur susceptible d’être convié au match des étoiles. Cette nuit face aux Nets, alors qu’il restait sur deux matchs à 36 points de moyenne, le meneur n’a pas eu besoin de forcer (13 points, 5 rebonds et 5 passes).

À l’issue du 3e quart-temps, Detroit disposait déjà de 21 points d’avance. Derrière les 23 points de Malik Beasley, Simone Fontecchio a brillé du banc (17 points), tout comme Marcus Sasser (15 points).

« C’est ce qu’on essaie de faire tout au long de l’année. L’objectif a toujours été de diversifier l’attaque, et c’est la même chose en défense. Cela permet à tout le monde de participer (au jeu) et de réussir. C’est sympa pour ces gars. Tout le monde a envie de jouer lorsqu’il est impliqué des deux côtés du terrain », juge leur coach.

Derrière les Cavs, l’équipe la plus en forme

Et c’est évidemment plus sympa lorsque les résultats suivent. Avec 8 victoires sur leurs 10 dernières sorties (et même 10 sur 13), les Pistons sont l’équipe la plus en forme de l’Est derrière les intouchables Cavs. Le tout avec leur second meilleur marqueur (Jaden Ivey) sur la touche depuis le 1er janvier…

« Ce groupe est à son meilleur lorsqu’il joue avec un état d’esprit joyeux. Lorsqu’on est frustrés, abattus et qu’on ne s’encourage pas les uns les autres, ce n’est pas là que nous sommes à notre meilleur », situe J.B. Bickerstaff, en citant cette seconde période face aux Nets comme un bon exemple de l’état d’esprit joyeux recherché.

« On va continuer à faire la même chose. C’est l’approche qu’on adoptera. Chaque jour, c’est la même chose. On n’est pas arrivé au bout. On connaît une série de succès, ce qui est formidable. Nos joueurs se sont améliorés, notre équipe s’est améliorée. Mais on n’a pas terminé. On va continuer à travailler chaque jour pour nous améliorer », promet ainsi l’entraîneur en chef pour finir.