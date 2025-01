Les Warriors sur une pente glissante, Steve Kerr va réduire sa rotation

Steve Kerr ne semble pas vraiment savoir sur quel pied danser avec son effectif actuel. En début de saison, le coach des Warriors annonçait vouloir s’appuyer sur une rotation large, à 11 ou 12 joueurs.

Avec 12 victoires sur les 15 premiers matchs, la stratégie semblait payante. Sauf que depuis, l’équipe a plongé et se retrouve désormais seulement à l’équilibre (16 victoires – 16 défaites), à la 10e place de la conférence Ouest.

Stephen Curry avait d’ailleurs appelé à un rétrécissement de la rotation, pour ramener des certitudes dans la Baie.

Et le « Splash Brother » a été entendu puisque Steve Kerr a annoncé, en amont de la rencontre face aux Cavaliers, qu’il allait moins faire tourner, fixant davantage les rôles.

« Compte tenu de la période dans laquelle nous nous trouvons… Nous devons fixer certaines choses au cours des deux prochaines semaines. Il faut garder le même cinq de départ. La même rotation sur le banc, si possible, et voir si nous pouvons trouver un certain rythme », a ainsi expliqué le coach de Golden State.

Néanmoins, il assure qu’il fait toujours confiance à ses jeunes joueurs. Plus que jamais, en tout cas…

« C’est un sport de jeunes, c’est évident. C’est un sport qui exige de l’endurance, de la condition physique et la capacité à se remettre de ses blessures, et cela devient de plus en plus difficile pour les plus âgés. »