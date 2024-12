Les Warriors finalement plombés par une rotation trop large ?

Pour la 4e fois d’affilée, à Phoenix, les Warriors ont mordu la poussière, et même s’ils n’ont pas perdu tout le bénéfice de leur très bonne entame, les voilà 4e à l’Ouest avec 12 victoires pour 7 défaites. L’absence pour le reste de la saison de De’Anthony Melton ne justifie pas ce passage à vide de Golden State, et peut-être que l’explication tient dans ce choix d’évoluer à 12, 13 joueurs. Steve Kerr en est conscient.

« Si les choses ne fonctionnent pas, ce qui est évidemment le cas en ce moment dans cette petite période de creux, alors nous devons réfléchir à la rotation et à ce que nous allons faire à ce sujet » a-t-il répondu. « J’apprécie tous ces gars, et je crois en chacun d’entre eux. Mais nous devons faire ce qu’il faut pour nous les moyens de gagner. »

Difficile de trouver son rythme sur des courtes séquences

Et ça pourrait donc passer par une réduction de la rotation, sans doute de 12 à 10 joueurs. Actuellement, douze Warriors jouent 12 minutes et plus en moyenne, soit un quart-temps au minimum. Et même 13 si on inclut Melton. Ce qui signifie que le coach de Golden State multiplie les changements, et Kevon Looney concède que ça « peut être difficile de trouver son rythme, lorsqu’on ne sait pas, de match en match, à quoi s’attendre ».

Même sentiment chez Stephen Curry, même s’il n’est pas concerné par cette incertitude sur son temps de jeu. « C’est difficile d’essayer de trouver un rythme ou de savoir ce qu’on va te demander de faire » reconnaît-il.

Ne pas bouder, et ne pas tirer le vestiaire vers le bas

Mais ce que demande Stephen Curry, c’est que chacun reste concentré sur l’objectif collectif et fasse preuve d’altruisme et de bon esprit. « On veut que ça marche et prouver que c’est la bonne solution » poursuit le meneur. « Nous sommes sur une série de quatre défaites, donc il faut faire des ajustements, quoi que cela signifie. Et tout le monde doit être prêt à faire ce qu’on lui demande. Si tu ne joues pas, tu dois rester affûté. C’est difficile aussi. Il n’y a pas d’autre solution … Le travail de l’entraîneur est de prendre ces décisions difficiles. Notre rôle est de l’aider. Si tu ne joues pas, ne boude pas. Ne tire pas le vestiaire vers le bas. Ça n’aide personne — toi y compris. Et j’espère qu’on redressera la barre et que tout le monde sera à nouveau heureux. »

Mais pour Steve Kerr, il ne faut pas non plus s’alarmer puisque la question ne se posait pas en début de saison quand les Warriors enchaînaient les victoires.

« Quand on gagne, tout est super ! Dès qu’on perd, on a des gars qui s’agacent… J’ai été à leur place, et j’avais l’habitude d’en vouloir à mon coach quand il ne me faisait pas jouer. C’est comme ça… C’est la NBA. C’est un championnat de haut niveau et vicieux. Il y a quatre matches, on était au sommet du monde. C’est un tout. »