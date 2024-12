Stephen Curry sous surveillance à cause de ses genoux

Transparent en première période dans la défaite face aux Suns avec un vilain 0 sur 5 aux tirs, Stephen Curry a reconnu qu’il souffrait des deux genoux. Il s’agit de tendinites, et c’est ce qui l’avait contraint à manquer le match précédent face au Thunder.

« Cela pourrait potentiellement devenir quelque chose de gênant si on ne s’en occupe pas, » a expliqué le meneur des Warriors à propos de ses douleurs aux genoux. « Je ne suis pas inquiet, je ne m’en préoccupe pas du tout. C’est juste que plus on avance dans sa carrière, plus des choses comme ça apparaissent, et il faut simplement trouver une solution. »

Ménagé dans les « back-to-back » ?

A 36 ans, Curry pourrait donc découvrir le « load management » et être contraint de se reposer certains soirs pour éviter de trop souffrir, et laisser son articulation récupérer. A Golden State, on a mis en place un protocole pour gérer ça au mieux avec Rick Celebrini, le responsable santé et performances de la franchise, et ça rassure Steve Kerr. « Il a 36 ans et tout cela fait partie du vieillissement, de la gestion de ses minutes, de son corps, et Rick et son staff sont les meilleurs au monde dans ce qu’ils font. Nous travaillons ensemble chaque jour sur ces aspects. Donc, nous trouverons une solution. »

Malgré sa première mi-temps ratée, Curry assure qu’il s’est bien senti, et son 3e quart-temps a prouvé qu’il pouvait prendre le match à son compte. « Honnêtement, je suis content de finir ce match en jouant 30 minutes sans que ça empire, » conclut-il. « J’ai eu l’impression d’être assez solide. Je me suis renforcé au fil du match, et mon physique a bien répondu. Que ce soit de rester sur le banc lors d’un back-to-back ici ou là, ou quoi que ce soit d’autre, on décidera au fur et à mesure. Mais j’essaie juste de contrôler comment je me sens et d’avoir en tête que ce n’est pas une décision forcée, mais une décision intelligente. »