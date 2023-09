C’est fait : le comité directeur de la NBA, composé des 30 propriétaires, a validé le nouveau règlement sur le « load management ». À partir de cette saison, les « stars » NBA ne pourront plus se reposer comme ils le souhaitent. Depuis 2017, et les méthodes de Gregg Popovich, il existait déjà un règlement sur les mises au repos des joueurs mais les franchises le contournaient très facilement, et pour la NBA, c’était au détriment des fans et de la ligue.

« Je pense que nous allons établir ce principe, voir comment les équipes réagissent et voir s’il faut aller plus loin », a déclaré Adam Silver à l’issue de la réunion et du vote. « Mais je pense que le plus important, c’est que tous les différentes entités qui constituent la NBA ont le sentiment qu’il s’agit au final de penser aux fans et que nous sommes allés trop loin. »

Les Warriors, le grand déclencheur ?

La goutte qui a fait déborder le vase, c’est peut-être ce soir de novembre, à La Nouvelle-Orléans, lorsque Steve Kerr avait mis au repos Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins. C’était le début de saison, et les Warriors plaçaient leurs quatre meilleurs joueurs au repos, dans une rencontre à l’extérieur.

Le coach de Golden State s’en était excusé, mais pour la NBA, ce n’est plus acceptable de mettre au repos plusieurs « stars » le même soir. Et encore moins lorsque c’est un match télévisé sur le réseau national.

« C’est une manière de reconnaître que cela nous a un peu échappé » avoue Adam Silver. « Surtout lorsque vous voyez de jeunes joueurs en bonne santé qui se reposent. Nous essayons de traiter certains des exemples les plus flagrants. Lorsque plusieurs joueurs vedettes, par exemple, sont en bonne santé et tous forfait le même soir. En faisant ça, nous laissons tomber les fans et nous laissons tomber nos partenaires. »

Un vote à l’unanimité

À l’arrivée, ce règlement concerne 25 équipes et 50 joueurs, soit un peu plus de 10% des joueurs NBA. Seules 15 franchises possèdent plusieurs « stars » (joueurs All-Stars ou présents dans une All-NBA Team au cours des trois saisons précédentes). La liste des joueurs concernés pourrait potentiellement évoluer après le All-Star Game 2024.

« Nous posons un principe sur la base d’un championnat à 82 matches et nous disons : travaillons tous ensemble » conclut Adam Silver. « Je pense que la meilleure nouvelle qui ressort de cette politique, que ce soit avec l’Association des joueurs, les joueurs ou nos équipes au cours des deux derniers jours, c’est que tout le monde reconnaît qu’il s’agit d’un problème et que c’est un problème pour les fans. L’adoption de cette politique a donc été unanime. »