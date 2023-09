Mercredi, le comité directeur de la NBA va valider, ou pas, les propositions faites par la NBA sur la gestion du « load management ». On en rappelle les grandes lignes : interdiction de mettre au repos deux stars dans le même match ; interdiction de mettre une star au repos dans un match télévisé sur le réseau national.

Les sanctions seront sévères (jusqu’à 1,250 million de dollars à partir de la troisième infraction), et la NBA a défini le terme de « star ». Il s’agit d’un joueur qui a été All-Star ou sélectionné dans une All-NBA Team ces trois dernières années.

Sur le papier, les Warriors et les Wolves, avec quatre « stars », seront les plus concernés par cette règle. Et plus particulièrement Golden State puisque les coéquipiers de Stephen Curry font partie des formations les plus diffusées sur le réseau national.

En voici la liste :

Atlanta : Trae Young, Dejounte Murray

Brooklyn : Ben Simmons

Boston : Jayson Tatum, Jaylen Brown

Charlotte : LaMelo Ball

Chicago : DeMar DeRozan, Zach LaVine, Nikola Vucevic

Cleveland : Donovan Mitchell, Darius Garland, Jarrett Allen

Dallas : Luka Doncic, Kyrie Irving

Denver : Nikola Jokic

Golden State : Stephen Curry, Chris Paul, Draymond Green, Andrew Wiggins

Houston : Fred VanVleet

Indiana : Tyrese Haliburton

LA Clippers : Kawhi Leonard, Paul George

LA Lakers : LeBron James, Anthony Davis

Memphis : Ja Morant, Jaren Jackson Jr.

Miami : Jimmy Butler, Bam Adebayo

Milwaukee : Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Jrue Holiday

Minnesota : Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards, Rudy Gobert, Mike Conley

New Orleans : Zion Williamson

New York : Julius Randle

OKC : Shai Gilgeous-Alexander

Philadelphie : Joel Embiid, James Harden

Phoenix : Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal

Portland : Damian Lillard

Sacramento : Domantas Sabonis, De’Aaron Fox

Toronto : Pascal Siakam

Utah : Lauri Markkanen

Parmi les joueurs non concernés par ce « load management », il y a Jamal Murray, Klay Thompson, Mikal Bridges, Russell Westbrook, Kristaps Porzingis, Jalen Brunson, CJ McCollum, Brandon Ingram ou encore Victor Wembanyama…