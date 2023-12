La NBA ne veut plus voir de stars au repos lors des matches télévisés

Cela fait plusieurs années que la NBA réfléchit au « load management » (mise au repos volontaire) et à ses conséquences. Les franchises décident de plus en plus de faire souffler les stars, et souvent c’est au détriment des fans qui sont privés des meilleurs joueurs de la ligue. Non seulement les spectateurs, mais aussi les téléspectateurs puisque les coaches n’hésitent pas, pour miser sur le long terme et sur les playoffs, à « sacrifier » un grand match de saison régulière.

C’est ce phénomène que la NBA veut réduire au maximum, même si c’est une mission compliquée, et c’est notamment pour cela qu’elle a désormais mis en place un minimum de matches à jouer afin d’être éligible aux trophées individuels.

Mais la ligue ne compte pas s’arrêter là puisque The Athletic et ESPN annoncent que le « Board of Governors », soit le comité directeur de la NBA, composé des propriétaires, va imposer une nouvelle politique aux franchises, avec un vote ce mercredi.

A la 3e infraction, 1,250 million de dollars d’amende !

Premièrement, les équipes seront davantage sanctionnées, avec des amendes plus lourdes, si elles mettent au repos des stars pour les matches diffusés sur le réseau national.

Selon ESPN, les amendes seront progressives, de 100 000 à la première infraction, 250 000 dollars pour la deuxième infraction, et 1,25 million de dollars à partir de la troisième infraction !

Deuxièmement, elles ne pourront plus mettre au repos deux stars pour la même rencontre.

Une question vient alors à l’esprit immédiatement : comment définir une star ? The Athletic précise que cette définition concernera les joueurs qui auront été All-Star ou sélectionnés dans une All-NBA Team durant les trois dernières saisons.