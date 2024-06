Jayson Tatum – Kyrie Irving, deux disciples de Kobe Bryant en Finals

Jayson Tatum et Kyrie Irving n’ont pas uniquement en commun le fait d’avoir été coéquipiers aux Celtics. Ils font aussi partie des joueurs qui ont eu Kobe Bryant pour mentor.

Le regretté Kobe est ainsi une référence souvent évoquée par l’ailier de Boston et le meneur de Dallas, et c’est encore une fois le cas à quelques heures du début des Finals NBA. Sa fameuse « Mamba Mentality« , l’ancien arrière des Lakers a tenté de l’enseigner à ses élèves, et Kyrie Irving et Jayson Tatum n’ont pas manqué de lui rendre hommage.

« Je ne sais pas si quelqu’un ici a déjà perdu un mentor ou quelqu’un de plus âgé qui comptait pour lui », se demande le meneur de Dallas. « Même si on ne se parlait pas tous les jours, il y avait toujours ce lien qui faisait qu’il était toujours là pour toi. Ce n’était pas seulement lui, c’était aussi sa famille. Ils m’ont soutenu de manière inconditionnelle et il me manque chaque jour, comme au reste du monde et tous les fans de Kobe. »

Les précieux conseils de Kobe Bryant

Même si la « Mamba Mentality » reste un concept flou et difficile à théoriser, Kyrie Irving en a retenu quelques préceptes, et notamment sur le fait de toujours rester soi-même.

« Sincèrement, il m’a toujours rappelé d’apprécier le chemin parce que le chemin est la récompense. Il faut relativiser : des milliards de personnes vous aimeront, et des milliards ne vous aimeront pas », ajoute ainsi Kyrie Irving. « En conséquence, il faut rester fidèle à ses positions et accompagner les gens qui vous soutiennent à travers les étapes. Rendez-les fiers et soyez fier de vous-même. »

Jayson Tatum a lui retenu les sacrifices nécessaires pour s’améliorer, et devenir un champion un jour.

« Il m’a demandé : ‘Qu’est-ce que cela signifie pour toi ? Qu’est-ce que cela signifie de réussir, de donner le meilleur de toi-même, de maximiser le talent que Dieu t’a donné ? » raconte Jayson Tatum. « À quel point es-tu prêt à travailler dur ?’ On dispose d’une petite fenêtre à notre ‘prime’, à notre pic athlétique pour atteindre les sommets. Pendant cette période, on doit se sacrifier et sacrifier du temps en famille et des anniversaires parce que nous avons un travail à faire. Nous avons une responsabilité envers notre métier. »