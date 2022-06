L’ombre de Kobe Bryant plane au-dessus de Jayson Tatum

À 24 ans, Jayson Tatum est sans doute le Celtic le plus Laker de tous. Bien plus que Clyde Lovellette ou Rajon Rondo, les deux seuls joueurs titrés avec les deux franchises. Et c’est probablement parce que son mentor et modèle se nomme Kobe Bryant.

Une icône qui, même deux ans après son décès brutal, a toujours une influence majeure sur la carrière de l’ailier de Boston. Lors du Game 7 à Miami, Jayson Tatum portait d’ailleurs un brassard en hommage à la légende des Lakers et il a partagé, sur Instagram, la photo d’un SMS envoyé au numéro de Kobe Bryant, en guise de motivation.

« Tout le monde sait à quel point il compte pour moi », reconnaissait le All-Star des C’s, après sa qualification pour les Finals 2022. « On sait que c’est mon idole, on sait que c’est mon joueur préféré. Je voulais juste avoir quelque chose de lui, dans un Game 7, dans le match le plus important de ma carrière. Et ça a fonctionné. »

Comme Kobe Bryant, c’était la NBA ou rien pour Jayson Tatum

Des années durant, Jayson Tatum a calqué son jeu sur celui de Kobe Bryant. À la télé ou sur internet, il consommait en permanence des vidéos du « Black Mamba ».

Une véritable obsession, qui a démarré au cours de la décennie 2000 et que rien ni personne ne pouvait atténuer. Après tout, s’il souhaitait faire carrière dans le basket, il lui fallait bien s’inspirer de quelqu’un…

« Je me souviens que mon père me disait : ‘Ne regarde pas simplement ses paniers, ne te contente pas de regarder ses tirs tomber dedans, mais regarde plutôt à quel point il travaille dur pour se rendre disponible, son comportement, son efficacité avec son corps, ses feintes et son jeu de jambes’. C’est là que j’ai vraiment commencé à faire attention aux détails », racontait le récent MVP de la finale de conférence Est.

Justement, comme il souhaitait plus que tout aller en NBA, Jayson Tatum n’a jamais pensé à un plan B. Comme Kobe Bryant et d’autres grands joueurs avant lui, il ne visait que cet unique objectif.

« Je lui disais : ‘Quel est ton plan B, juste au cas où [tu n’atteins pas la NBA] ?’ », se rappelait à ce propos sa mère, Brandy. « Puis, un jour, il m’a regardé et il m’a dit : ‘C’est la différence entre moi…’ et il a ensuite nommé tout un tas de personnes. ‘Ces personnes ont un plan de secours, un plan B’. Ses mots exacts étaient : ‘Maman, c’est soit ça, soit la mort’. Je lui répondais qu’il y avait peut-être autre chose pour lui, comme le coaching, j’essayais de lui trouver autre chose. Mais il était catégorique : c’était ça ou rien. »

C’est peu dire que la « Mamba Mentality » coule dans les veines de Jayson Tatum depuis son plus jeune âge. Ancien « hater » des Celtics selon ses propres mots, le gamin de Saint-Louis (Missouri) ne se souciait guère des remarques de sa mère, qui n’arrêtait pas de lui répéter qu’il ne pouvait pas être Kobe Bryant, malgré cette envie profonde.

« Mon joueur préféré, c’était Kobe », expliquait à ce sujet le principal intéressé, en 2018. « Même avant, quand j’avais 4 ou 5 ans et que ma mère me demandait qui je voulais être plus tard, je lui répondais que je voulais être Kobe. Ma mère me demandait alors si je voulais jouer en NBA et je lui disais : ‘Non, je veux être Kobe’. C’était juste mon joueur préféré. J’avais ses posters, tous ses maillots. C’était mon joueur. »

Dans les pas du « Black Mamba »

Un joueur à l’éthique de travail légendaire, dont Jayson Tatum s’est inspirée, à mesure qu’il prenait de l’âge. Inconsolable et colérique après chaque défaite, jamais du genre à prendre de repos ou de temps pour lui, le désormais franchise player de Boston n’a pas arrêté de suivre les traces de Kobe Bryant.

Puis l’ex-pensionnaire de Duke est enfin arrivé en NBA, avec un statut de 3e choix de la Draft 2017, et il a immédiatement su faire parler de lui. Amenant notamment les C’s jusqu’en finale de la conférence Est, dès sa saison rookie, et attirant du même coup l’attention de l’ancien arrière des Lakers…

« J’ai commencé à lui parler pendant les playoffs », se souvenait-il, en référence à ce fameux été 2018 où il se sont entraînés ensemble. « Il m’a dit de le contacter quand je serai à Los Angeles et de me manifester, si je voulais aller à la salle avec lui. Puis ça s’est fait et je me rappelle que je transpirais ce jour-là, mon coeur battait vite et je suis entré dans le gymnase en me disant : ‘Merde, Kobe est là et je suis sur le point de… Wow’. […] À un moment, durant un exercice, je me souviens qu’il me montrait quelque chose ou me disait quoi faire ensuite, et j’étais assis en train de me dire : ‘Putain, je suis en train de m’entraîner avec Kobe Bryant’. »

À seulement 20 ans, Jayson Tatum a donc eu le privilège de pouvoir travailler avec l’un des plus grands savants de la balle orange et, aujourd’hui encore, il peine à trouver ses mots en repensant à ce moment unique. « Un rêve d’enfant réalisé », dixit d’ailleurs Brandy Cole, à propos de cette session d’entraînement privée.

« Il est emblématique, il a accompli tellement de choses », ajoutait le joueur de Boston, toujours aussi fan de Kobe Bryant en 2022. « La façon dont il faisait les choses, son comportement, la façon dont il s’y prenait… Il était différent. C’est le meilleur moyen de le dire : il était juste différent, il ne ressemblait à personne d’autre et il faisait les choses à sa manière. Quand il est décédé, vous avez pu voir que beaucoup de personnes de mon âge et même des personnes plus âgées ont dit qu’il était la raison pour laquelle elles travaillent si dur et ont commencé à jouer au basket. »

Rendre fier Kobe Bryant, autant que possible

Même si son mentor et modèle n’est plus là pour le voir réussir et s’épanouir dans son rôle de franchise player des Celtics, Jayson Tatum n’en finit pas de lui rendre hommage. Aussi bien sur les parquets qu’en dehors.

« Qu’importe si l’on est en saison régulière, en playoffs ou au All-Star Game : tout ce qu’il a toujours fait, c’est suivre et imiter Kobe », appuyait sa mère Brandy. « Sur le terrain, dans la vie, lors du All-Star Weekend, en équipe nationale. »

Justement, avec Team USA, il n’était guère surprenant d’apprendre que Jayson Tatum récupérait le numéro 10 de Kobe Bryant, au Mondial 2019 puis aux Jeux Olympiques 2021.

« Comme il s’agit des premiers J.O. depuis son décès, porter ce numéro a encore plus de valeur et ce n’est pas quelque chose que je prends à la légère », annonçait-il à l’été 2021. « Je me souviens que, dans ma première équipe de basket, je voulais le numéro 10. Tout le monde savait que Kobe était mon joueur préféré. J’avais 15 ans et je pouvais porter le numéro de mon joueur préféré. J’avais l’impression d’être connecté à lui. »

Finalement, le seul regret que peut avoir Jayson Tatum, c’est de ne pas pouvoir rendre fier Kobe Bryant de son vivant. Comme lorsqu’il a décroché sa première sélection pour le All-Star Game, en 2020, un mois après le décès du « Black Mamba ».

« C’est un sentiment mitigé, car je suis sûre que Kobe aurait été là et je suis sûre que Jayson aurait reçu un SMS ou un appel de sa part pour le féliciter », regrettait Brandy Cole. « Il aurait été content de voir Kobe fier de lui. Mais je sais déjà qu’il sait que Kobe est fier de lui. Et, s’il conserve cette Mamba Mentality, il sera All-Star en permanence, un candidat au MVP et tout ce qui s’ensuit. »