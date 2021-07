Il n’y a pas qu’en football que le numéro 10 a une valeur symbolique. La preuve avec Team USA où Jayson Tatum a estimé que c’était un « immense honneur » que de porter le numéro 10 en sélection. Pourquoi ? Tout simplement parce que c’était le maillot porté par Kobe Bryant en 2008 et 2012 avec les Etats-Unis, et l’ailier des Celtics va « fièrement le porter » aux Jeux olympiques de Tokyo.

« Comme il s’agira des premiers Jeux olympiques depuis son décès, porter ce numéro a encore plus de valeur, et ce n’est pas quelque chose que je prends à la légère » a-t-il expliqué à AP. « Je me souviens de ma première équipe de basket, et à l’époque, je voulais le numéro 10. Tout le monde sait que Kobe était mon joueur préféré. J’avais 15 ans et je pouvais porter le numéro de mon joueur préféré. J’avais l’impression d’être connecté à lui. »

Effectivement, dès 2013, Jayson Tatum a porté le numéro 10 en sélection, c’était avec l’équipe des Etats-Unis U16, et en 2019, lors de la Coupe du monde, il avait encore ce numéro dans le dos. Proche de Jayson Tatum depuis qu’ils sont ados, Bam Adebayo peut témoigner de cette passion pour Kobe Bryant.

« Franchement, je suis heureux pour lui. Je connais JT depuis que j’ai 12 ans. Il mérite tout ce qu’il lui arrive et il continuera à le faire parce que c’est un grand joueur. Je suis heureux pour lui. C’est son idole, et il va pouvoir porter ce numéro. Je sais qu’il aura cette ‘Mamba Mentality’ quand il portera ce numéro 10. »

En 2016, Kobe Bryant absent à Rio, c’est un autre disciple qui avait pris son numéro : Kyrie Irving.