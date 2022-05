Le MVP de la nuit | Jayson Tatum a pris ses responsabilités

Avant la rencontre, Ime Udoka avait demandé à Jaylen Brown et Jayson Tatum de se montrer, de prendre leurs responsabilités, et de ne pas hésiter à demander le ballon dans le dernier quart-temps. Le premier a cumulé deux fautes offensives, un marcher, mais aussi raté un lancer-franc… En revanche, son compère de toujours a bel et bien répondu présent, et on retiendra ses deux magnifiques « fadeaways » au milieu du quart-temps.

Le premier, inscrit sur une jambe avec Max Strus devant lui, et la ligne de touche derrière lui, avait permis aux Celtics de prendre 12 points d’avance (93-81). Le second est encore plus technique. Sur une remise en jeu, à trois secondes de la sirène des 24 secondes, Tatum récupère la balle, élimine Jimmy Butler sur ses appuis, et il fait encore mouche en reculant. Ce sera son dernier panier du match alors qu’il reste plus de quatre minutes à jouer, et on retiendra sa justesse globale. Qu’il s’agisse de faire la passe au bon moment, ou de calmer le jeu quand le Heat tentait son ultime comeback.

« C’était le match le plus important de la saison, de ma carrière, et j’avais simplement foi dans le fait qu’on allait tout donner » a-t-il expliqué. « Quand je disais que j’étais confiant après le Game 6, ce n’était pas de l’arrogance ou quelque chose du genre. C’est simplement de la confiance en moi. Je crois vraiment en notre équipe… Certains de nos gars avaient atteint la finale de conférence à quatre reprises. Pour moi, c’était la 3e fois… On savait que pour franchir ce cap, il fallait prendre le chemin le plus difficile. »

L’hommage à Kobe Bryant

Auteur de 26 points, 10 rebonds et 6 passes, mais aussi 2 contres, Tatum n’a pas forcé. Il termine à 9 sur 21 aux tirs, avec un beau 4 sur 7 à 3-points. Ce n’était pas un Tatum flamboyant, mais un Tatum juste. Un Tatum qui ne s’est jamais affolé quand le Heat a eu ces balles de match dans les dernières secondes. « Le fait de perdre lors de ma première saison (face aux Cavaliers) puis dans la « bulle » face à ces joueurs m’a aidé, et nous a aidés à progresser. On a appris, et une fois qu’on s’est retrouvé dans cette même situation, on a su répondre de manière différente. On a pris une grande avance, ils sont revenus au score, mais on a su garder cette avance avec des actions décisives. »

Sur son bras, un poignet, ou plutôt un brassard avec le numéro 24 de Kobe Bryant. 24 comme son âge… Au moment de recevoir le premier trophée Larry Bird de l’histoire, qui récompense le meilleur joueur de la finale de la conférence Est, Tatum s’est expliqué sur cet hommage.

« C’était un Game 7. Tout le monde sait à quel point il compte pour moi. On sait que c’est mon idole. On sait que c’est mon joueur préféré. Je voulais juste avoir quelque chose de lui dans un Game 7, dans le match le plus important de ma carrière… Et ça a marché. »

A lui désormais d’aller imiter son idole, et d’aller chercher sa première bague. Pour son coach, ce n’est qu’un début. « Jayson est le gars qui nous a portés toute la saison… C’est la tête du serpent, et il n’a que 24 ans? Il n’a même pas encore atteint le sommet de son basket. Il n’en est même pas encore proche. »