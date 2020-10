Rajon Rondo aux portes de l’histoire

Joueur clé du 17e titre des Celtics en 2008, Rajon Rondo va-t-il aussi être un élément essentiel du 17e des Lakers, douze ans plus tard ? On en prend le chemin puisque Los Angeles mène 3-1 et ce serait historique pour le meneur.

Il deviendrait seulement le second joueur de l’histoire de la NBA, derrière Clyde Lovellette, à remporter le trophée suprême avec les deux franchises les plus mythiques de la ligue. L’ancien pivot All-Star avait gagné avec les Lakers en 1954 avant de signer un doublé à Boston en 1963 et 1964. Mais les Lakers évoluaient alors à Minneapolis.

« Rajon Rondo est capital dans notre réussite », assure Frank Vogel à l’Associated Press. « J’ai une énorme confiance en ses capacités, surtout dans cette atmosphère, en playoffs, quand les rencontres comptent. Il a déjà connu ça, j’ai confiance en lui. »

« Une telle opportunité ne se présente pas souvent. Des joueurs courent après pendant toute leur carrière »

Pour la première fois de sa carrière, l’ancien meneur des Celtics est remplaçant en playoffs. Jamais il n’a compilé de statistiques aussi maigres à cet instant de la saison (8.6 points et 6.9 passes de moyenne) mais son impact est bien plus important que les simples statistiques. Son leadership, ses passes et son expérience soulagent LeBron James et font notamment briller Anthony Davis.

Et sa grande gueule, parfois décriée, est toujours utile. Jimmy Butler, qui s’y connaît dans ce domaine, peut en témoigner. Les deux joueurs, ensemble à Chicago en 2016-2017, ont échangé quelques mots dans le Game 3, après une faute de Rajon Rondo sur la star du Heat.

« Rondo me parle constamment pendant les matches. J’ai un grand respect pour ce gars, beaucoup d’affection même pour lui et sa famille. On a joué ensemble à Chicago, donc ça discute toujours entre nous. »

Souvent critiqué depuis qu’il est à Los Angeles pour ses performances en dents de scie et après des années post-Boston pas toujours réussies, Rajon Rondo peut prendre une jolie revanche en remportant un second titre, à 34 ans.

« Je suis chanceux de pouvoir continuer de jouer depuis si longtemps », déclare-t-il, avant de parler du titre à conquérir ce vendredi soir. « Une telle opportunité ne se présente pas souvent. Des joueurs courent après pendant toute leur carrière. On doit en profiter. »