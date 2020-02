Après avoir inscrit 45 points aux Pistons le week-end dernier, Kyrie Irving continue d’être bouillant et même encore davantage avec une énorme performance face aux Bulls. Le meneur des Nets a collé 54 points à 19/23 au shoot, 7/9 à 3-pts, en 32 minutes.



Inscrire plus de 50 points en shootant à plus de 80 % de réussite ou en ne manquant que quatre tirs reste très rare. Sa première mi-temps fut même parfaite avec un 10/10 au shoot et 27 points. L’ancien des Cavaliers et des Celtics a commencé par marquer près du cercle avant de lancer trois missiles de loin. Dans les ultimes secondes de la première période, il enchaîne cinq points d’affilée dont un panier primé au buzzer, le bras tendu.

Le meilleur des hommages pour son ami Kobe Bryant. « C’est une plaie ouverte », a commenté Irving. « Venir ici, dans le lieu où on reste tous liés profondément, ça fait sens. Je devais utiliser la mentalité de Kobe, la Mamba Mentality. Je devais le faire, et ça fait du bien. »

En seconde mi-temps, en troisième quart-temps surtout, il a changé de style et délivré des passes décisives à ses coéquipiers. « Ils étaient bien placés », précise Irving. « On était agressif, et quand c’est le cas, mon boulot est facilité. »

En dernier quart-temps, Irving s’est remis en mode scoreur, accélérant dès que possible et continuant de faire mal aux défenseurs. Il était dans « la zone » et aucun des Bulls ne semblait pouvoir ne serait-ce que le contenir, du début à la fin de la rencontre. « Quand un joueur est si chaud, on s’attend à ce qu’il redescende à un moment, ça arrive très souvent : pas là », se réjouit Kenny Atkinson. « Il a terminé avec un 8/8 près du cercle, ses finitions étaient superbes. Et quand il shoote comme ça à 3-pts, il est très, très dur à arrêter. »