Hugo Gonzalez compare les Celtics avec le Real Madrid

Avec leur 28e choix de Draft, les Celtics ont misé sur Hugo Gonzalez. Ce jeune ailier espagnol de 19 ans, qui sort de trois saisons au Real Madrid, pourra compter sur cette expérience pour trouver ses marques chez les champions 2024. La raison principale ? Le Real et les Celtics se ressemblent.

« C'est un privilège de faire partie d'une franchise comme ça, la plus victorieuse de la NBA », a-t-il expliqué. « C'est plus ou moins ce que je vivais à Madrid, le club le plus victorieux d'Europe. Donc avoir ce type de transition, de points communs, va rendre les choses plus faciles. »

Outre l'aspect historique des deux équipes, Hugo Gonzalez va aussi vivre sans doute la même expérience puisqu'il ne jouait que très peu à Madrid. La saison passée, il ne tournait qu'à 5.2 points et 2.5 rebonds de moyenne. Il ne devrait pas avoir beaucoup de minutes l'année prochaine, même si, avec l'absence prolongée de Jayson Tatum, peut-être que des fenêtres vont s'ouvrir.

« Je suis au Real depuis que j'ai dix ans. Je sais ce que c'est de jouer pour une équipe qui doit gagner le titre chaque saison », insiste l'Espagnol. « Je suis habitué à ce succès, qui est l'essentiel pendant toute la saison. Je n'ai pas besoin d'apprendre ça. J'ai déjà ça dans mon ADN. »