Championne du monde, l’Allemagne dévoile sa pré-sélection pour les Jeux olympiques

On ne change pas une équipe qui gagne outre-Rhin puisque Gordon Herbert a reconduit les 12 joueurs qui ont remporté à l’automne dernier la Coupe du monde en Asie. Le coach canadien de l’Allemagne a dévoilé une pré-sélection de 16 joueurs pour préparer les Jeux olympiques de Paris, et on retrouve donc le MVP de la Coupe du monde, Dennis Schroder, mais aussi les frères Wagner ou encore Daniel Theis et Johannes Voigtmann.

Dans le groupe de la France

Du côté de Villeneuve d’Asq où se dérouleront les phases de poule des tournois de basket masculin et féminin, l’Allemagne a été placée dans le Groupe B en compagnie de la France, du Japon, et du vainqueur du tournoi pré-olympique en Lettonie. Un tournoi dans lequel on retrouvera la Lettonie donc, mais aussi la Géorgie, les Philippines, le Brésil, le Monténégro et le Cameroun.

PRE-SELECTION ALLEMAGNE

Isaac Bonga (Bayern Munich)

Oscar da Silva (Barcelone)

Niels Giffey (Bayern Munich)

Justus Hollatz (Anadolu Efes)

David Kramer (Granada)

Leon Kratzer (Paris)

Maodo Lo (Olimpia Milan)

Andreas Obst (Bayern Munich)

Louis Olinde (ALBA Berlin)

Dennis Schroder (Brooklyn Nets)

Daniel Theis (LA Clippers)

Johannes Voigtmann (Olimpia Milan)

Johannes Thiemann (ALBA Berlin)

Moritz Wagner (Orlando Magic)

Franz Wagner (Orlando Magic)

Nick Weiler-Babb (Bayern Munich)