Tournoi pré-olympique : Pascal Siakam avec le Cameroun ?

« Quand j’ai pris le drapeau du Cameroun après avoir gagné la NBA, personne ne m’a demandé de le faire. Je suis Camerounais et je suis fier de l’être. Si j’ai la possibilité un jour de porter les couleurs du Cameroun, et de représenter le Cameroun au basket, ça me ferait très plaisir ». C’est ce qu’avait déclaré Pascal Siakam, après la victoire des Raptors face aux Warriors en finale NBA.

Cinq ans plus tard, l’ailier fort des Pacers pourrait tenir parole puisque la Fédération camerounaise a placé son nom dans la liste des joueurs pré-sélectionnés pour participer au camp d’entraînement qui se déroulera du 15 au 30 juin à Riga, en Lettonie. La Fédération précise que cette liste sera réduite à 16 joueurs avant de partir en stage. Là-bas, le Cameroun effectuera deux matches de préparation face à l’Egypte et la Géorgie. Ensuite, place au tournoi pré-olympique où le Cameroun défiera le Monténégro et le Brésil, du 2 au 7 juillet, en phase de poules.

Des chances « infimes » de participer

Il y a quelques semaines, un ancien dirigeant expliquait que le contact était établi mais que Pascal Siakam réservait sa réponse. « La Fédération est en contact avec Siakam depuis quelques temps. Elle fait tout pour l’avoir en sélection », confirmait Yves Tsala, à Sport News Africa. « Les chances de voir Siakam en sélection existent mais elles sont infimes. Tant que son avenir en club n’est pas assuré, il n’aura pas l’esprit libre. »

Free agent, Pascal Siakam est contraint d’attendre de prolonger avec les Pacers, ou de signer ailleurs, avant d’éventuellement jouer ce TQO, dont le vainqueur jouera les Jeux olympiques de Paris. Vu que la « free agency » débute le 1er juillet, ce sera très compliqué d’être en tenue le 2 juillet. Surtout s’il n’a pas participé au stage.