Pascal Siakam prêt à défendre les couleurs du Cameroun… dans de bonnes conditions

Avec son compatriote Joel Embiid, Pasal Siakam représente aujourd’hui le visage de l’Afrique et plus particulièrement du Cameroun en NBA. Interrogé par le footballeur Alexandre Song sur Instagram, l’intérieur des Raptors a réitéré son attachement à son pays et son envie de porter le maillot des Lions Indomptables.

« Quand j’ai pris le drapeau du Cameroun après avoir gagné la NBA, personne ne m’a demandé de le faire, » explique-t-il. « Je suis Camerounais et je suis fier de l’être. Si j’ai la possibilité un jour de porter les couleurs du Cameroun, et de représenter le Cameroun au basket, ça me ferait très plaisir ».

De nombreuses conditions à réunir

Mais comme c’est le cas pour tous les joueurs internationaux évoluant en NBA désireux de jouer en équipe nationale, Pascal Siakam doit également avoir l’accord de sa franchise.

« Mon employeur, c’est Toronto. Je leur dois tout ce que j’ai aujourd’hui. Avant que je puisse avoir la possibilité de jouer pour le Cameroun, il faut que les conditions soient solides. Si je n’ai pas l’assurance que je vais venir quelque part où ça sera bien organisé, et que les choses se passent bien, je ne pense pas que j’aurai la possibilité de le faire. J’ai très envie de le faire ».

L’intérieur attend ainsi des garanties de la part de la fédération camerounaise en terme d’organisation et une certaine stabilité autour de l’équipe nationale. Pour l’heure, les conditions ne sont donc pas vraiment réunies, surtout depuis la la dernière visite de Pascal Siakam au Cameroun l’été dernier durant laquelle il a peu goûté aux tentatives de récupération politique du ministre des Sports et de l’éducation physique.

« Je suis venu pour des raisons familiales et personnelles, et surtout aider la jeunesse camerounaise, » a-t-il ajouté. « Je n’avais pas d’autre agenda. Je suis simple et je n’aime pas entrer dans la politique. Je n’ai pas eu de nouvelles que le ministre voulait me voir, et c’est le jour où il voulait me voir qu’on m’a dit que je devais le rencontrer. Je ne le savais pas et je n’y pensais même pas. Mon but dans le voyage, ça n’était pas de faire la politique. J’avais dit que tous ceux qui veulent me voir, viennent au camp. Pour moi, le camp c’est le plus important. Si vous voulez vraiment aider le basket et voir évoluer la jeunesse, venez au camp ».