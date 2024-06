Sam Presti satisfait des progrès d’Ousmane Dieng

Champion de G-League et MVP des Finals, avec 17.3 points et 5.3 passes de moyenne, Ousmane Dieng a connu une belle saison, dont il ne retient que le positif, même si ses performances en NBA ont été bien moindres. L’ailier du Thunder n’a joué que 33 matches en saison régulière et surtout 7 petites minutes au total en playoffs…

Si ça ne s’est pas (encore) traduit au plus haut niveau, ses progrès dans l’antichambre de la ligue ont néanmoins été remarqués par les dirigeants de la franchise.

« Les deux derniers mois de la saison avec le OKC Blue ont été énormes pour lui », estime le GM Sam Presti. « Il a joué des matches importants, a eu des responsabilités. Il a accéléré son développement durant ces playoffs en G-League. Nous avons inversé son programme d’été et l’avons lancé plus tôt parce que nous pensons qu’il va potentiellement jouer pour son équipe nationale et que nous devions en faire le plus possible avec lui. Mais j’ai été très satisfait de la façon dont il a terminé la saison. J’ai été très satisfait par sa manière de terminer la saison. »

En progrès, mais pas encore prêt pour peser

Le Français avait exprimé la même analyse que Sam Presti, estimant « avoir gravi des échelons » lors des deux derniers mois, en jouant des matches à enjeu. Ainsi « les playoffs en G-League m’ont vraiment fait progresser dans mon jeu », avait-il souligné.

S’il avance à son rythme, Ousmane Dieng n’est pourtant pas encore prêt à apporter au Thunder, comme les autres jeunes que sont Jalen Williams et Chet Holmgren évidemment, ou encore Cason Wallace et Jaylin Williams.

« Comme chaque jeune joueur, il a beaucoup de travail à faire », poursuit le dirigeant. « Quand on l’a drafté, il était très, très jeune (19 ans). On savait que son chemin, son calendrier seraient différents de ceux de Jalen Williams. Lui pouvait aller rapidement sur le parquet. Mais Ousmane a très bien répondu. Je suis satisfait. Il a fait de gros progrès ici. »

Ousmane Dieng Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 39 15 42.0 26.5 65.2 0.5 2.2 2.7 1.2 1.1 0.4 0.7 0.2 5.0 2023-24 OKC 33 11 42.2 30.0 87.5 0.3 1.2 1.6 1.1 0.7 0.2 0.6 0.2 4.0 Total 72 13 42.1 28.0 74.4 0.4 1.8 2.2 1.2 0.9 0.3 0.6 0.2 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.