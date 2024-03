Les nouvelles règles pour lutter contre le « load management », qui viennent d’être officiellement approuvées par le « Board of Governors » de la ligue, sont désormais connues : interdiction de reposer une star pour les matches télévisés sur le réseau national ou pour la « NBA Cup » ; interdiction également de mettre deux stars au frigo dans le même match.

Dans la foulée, après que la définition d’une star soit précisée, la liste des joueurs concernés a été établie : 25 équipes et 49 joueurs, soit presque 11% de la NBA. Mais comme souvent, face à une interdiction, des dérogations ont été ajoutées par la ligue.

Le privilège de l’âge

ESPN explique ainsi que les franchises pourront demander de la clémence pour les joueurs de plus de 35 ans (ou qui ont plus de 1 000 matches ou 34 000 minutes au compteur) lors des back-to-back. Seront dans cette catégorie : Chris Paul, Mike Conley, Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, DeMar DeRozan et James Harden.

Pour cela, les équipes devront fournir, une semaine à l’avance, des informations écrites pour justifier le forfait du joueur concerné. Par exemple : la saison passée, les Lakers avaient reposé Anthony Davis et LeBron James le 30 janvier à Brooklyn, avant de les faire jouer le lendemain à New York. Ce serait théoriquement impossible en 2023/24, sauf que comme LeBron James a plus de 35 ans (et bien plus de 1 000 matches et 34 000 minutes dans les jambes), il pourra obtenir une « dispense ».

En revanche, toujours avec cet exemple, si le « King » est absent contre les Nets, Anthony Davis ne pourra plus l’être puisque deux stars ne peuvent plus manquer un même match. Ni contre les Knicks d’ailleurs, car la rencontre était diffusée sur le réseau national.

Le passif avec les blessures comptera également

Deuxième exception notable : les retours de blessure. Nouvel exemple avec les Clippers qui pourront se passer de Kawhi Leonard le 31 octobre prochain contre Orlando, la veille d’un match sur ESPN face aux Lakers. Pourquoi ? Parce que l’ailier de Los Angeles a un lourd passif avec les blessures et a été opéré cet été.

Précision : ces dérogations ne s’appliqueront pas sur les matchs des back-to-back diffusés sur le réseau national, ou qui auront lieu lors de la « NBA Cup », le tournoi au coeur de la saison… à moins que le deuxième match du back-to-back ne soit également diffusé sur le réseau national ou qu’il soit aussi un match de la « NBA Cup ».

Enfin, les stars pourront évidemment toujours manquer des grands matches (sans risque d’amende) si elles sont vraiment blessées, ou bien pour des raisons personnelles ou exceptionnelles, ou encore dans le cadre des derniers matches de la saison régulière. Faire du « load management » pour la dernière soirée avant le « play-in » et les playoffs ne devrait ainsi pas être un problème.